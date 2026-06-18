El absentismo se alza hasta el 7,7%: cada trabajador pierde de media 11 horas al mes

La industria manufacturera registra la tasa más alta de absentismo (8,34%), mientras que las actividades postales y de correos superan el 13%.

El aumento del absentismo se debe principalmente a más bajas por incapacidad temporal, vinculadas al envejecimiento, problemas de salud mental y duración de procesos médicos.

Entre 1,6 y 1,7 millones de personas faltan a su puesto de trabajo diariamente, siendo 1,27 millones por baja médica.

El absentismo laboral en España alcanzó el 7,68% en 2025, lo que supone una media de 10,9 horas perdidas por trabajador cada mes.

El absentismo laboral en España alcanzó niveles récord a cierre de 2025 y la tasa anual se situó en el 7,68%, 0,42 puntos porcentuales por encima del año anterior. Todo ello supone que cada trabajador pierde de media 10,9 horas al mes.

Así lo indican los datos de Adecco, que apuntan que entre 1,6 y 1,7 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día -1,27 millones con baja médica-, según Adecco.

Además, en el último trimestre del año la tasa de absentismo se ubicó en el 7,88%, el nivel más alto de la serie histórica.

El informe apunta a que el incremento del absentismo se explica casi en su totalidad por el aumento de las bajas por incapacidad temporal (IT), que alcanzan el 5,97%, 0,29 puntos porcentuales más que un año antes.

Esto se explica por el envejecimiento de la población activa, el aumento de los problemas de salud mental y la mayor duración de los procesos médicos.

Por ello, la salud laboral debe ser "una variable de gestión y no solo como un indicador administrativo", según Adecco. Su crecimiento sostenido "condiciona la forma en la que las empresas organizan sus plantillas y anticipan necesidades de cobertura".

El informe refleja un crecimiento de las enfermedades profesionales con baja, que ascienden un 6,16% en 2025. Este incremento está impulsado principalmente por patologías asociadas a movimientos repetitivos, sobrecarga física y posturas forzadas.

Industria

Más del 80% de estas enfermedades profesionales están vinculadas a agentes físicos, con especial incidencia en la industria manufacturera.

De hecho, la industria registra la tasa más elevada de absentismo, con un 8,34%, mientras que los servicios presentan el mayor crecimiento interanual, con un avance de 0,47 puntos porcentuales.

Por su parte, la construcción alcanza el 6,54%. Además, hay actividades concretas que superan con diferencia la media nacional. Es el caso de las actividades postales y de correos, donde la tasa está en el 13,28%.