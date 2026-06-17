Un 7% de los trabajadores falta a su empleo cada día, una pandemia de absentismo que cuesta 33.000M al año

Empresarios y patronal reclaman que la Seguridad Social asuma el coste total de las bajas y piden medidas estructurales para frenar el absentismo.

España lidera el absentismo por incapacidad temporal en Europa y el impacto total, directo e indirecto, supera los 120.000 millones de euros anuales.

La mayoría de las ausencias están justificadas por incapacidad temporal, pero el número de bajas se ha triplicado en la última década.

El absentismo laboral afecta al 7% de los trabajadores en España cada día, con un coste anual de 33.000 millones de euros.

El absentismo laboral es un problema que, poco a poco, ha ganado una dimensión inédita en la historia de España. Y preocupante. Para los empresarios es la "pandemia productiva de nuestro tiempo". Sobre todo por las dimensiones a las que se está elevando.

Alrededor de 1,6 millones de trabajadores faltan, todos los días, a sus puestos de trabajo. Así lo indican los datos más recientes de consultoras como Randstad. Esto significa que en torno al 7% de los ocupados de España faltan a su trabajo cada día.

Eso sí, la mayoría con justificación, según los datos aportados por la patronal CEOE. 1,4 millones de estas ausencias de trabajadores van acompañadas una baja por incapacidad temporal (IT). Lo que llamamos comúnmente baja médica.

VALOR AÑADIDO | El absentismo laboral cuesta millones a España

Sin embargo, estas bajas tienen un importante impacto directo en la economía. Tanto en la de las empresas como en el sector público, según la patronal presidida por Antonio Garamendi, el gasto en prestaciones y cotizaciones adicionales por estas bajas se eleva a los 33.000 millones de euros. Y de ellos, 17.000 son abonados por las empresas.

El problema está en que la incidencia de las bajas se ha disparado en los últimos años. Concretamente, se ha triplicado respecto a hace 10 años.

Con todo, ha sido la pandemia lo que de verdad ha impulsado la crisis actual. Respecto a 2019, el desembolso público en prestaciones por incapacidad temporal ha aumentado un 79%. Y constituye el principal gasto de la Seguridad Social sólo por detrás de las pensiones.

Además, según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), España es el líder europeo en absentismo laboral por incapacidad temporal.

Con todo, las casas de análisis sospechan que el impacto del absentismo es mayor. Tiene un impacto indirecto en la productividad, la competitividad y los costes de las empresas.

El think tank Foro de Regulación Inteligente calcula que dichos impactos, sumados a los directos, superan los 120.000 millones de euros anuales.

De ahí que los empresarios hablen de una crisis nacional y de que el fenómeno está descontrolado. Y que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, haya retomado una histórica reclamación de la patronal.

Concretamente, pide que la Seguridad Social asuma todas las cotizaciones y prestaciones que recibe un trabajador cuando está de baja por incapacidad temporal.

Se trataría de una medida temporal hasta que el Gobierno ejecutara iniciativas estructurales, entre las que se hallan un aumento del personal sanitario en la sanidad pública, igual que un incremento de sus remuneraciones.

Hablamos de unas reclamaciones que Garamendi lanzó durante la celebración de una cumbre contra el absentismo en Madrid, y en la que participaron patronales regionales y sectoriales.

Entre ellos, Ignacio García, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). Advirtió de que "la situación está llegando a extremos insostenibles".

Lo mismo observó Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Pese a que admitió la incidencia sanitaria que hay en el absentismo, consideró que toca analizar los patrones de las bajas de corta duración, particularmente por qué son tan comunes los lunes y los viernes. Y reclamó medidas que permitan reforzar el control y seguimiento de los procesos de incapacidad temporal.

En la cita, no faltaron quienes pidieron mano dura. Laly Escudero, vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y presidenta de la Asociación de Empresarios de Henares (Aedhe), propuso que se resucite el despido por absentismo, que se eliminó a principios de 2020.

Cabe recordar que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% de los trabajadores concentra el 55% de todas las bajas por Incapacidad Temporal.

El ente ya reclamó que se mejorara y se reforzara la inspección médica para comprobar estas bajas. En resumidas cuentas: más medidas de control. Algo en lo que coincidieron los empresarios.

En el abanico de medidas, alguna hay en marcha por parte de las comunidades autónomas. El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha decidido ofrecer un plus de productividad a los médicos de Atención Primaria que reduzcan las bajas de los trabajadores y que estas no superen el "tiempo estándar" fijado por la Seguridad Social.

Una medida polémica que, como contó este periódico, ha levantado el malestar de los especialistas. De hecho, el Consejo Gallego de Médicos ha pedido a la Xunta que retire esta medida de los acuerdos de gestión de las áreas sanitarias de 2026.

Por otro lado, los empresarios insistieron este martes en que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social tengan un papel más relevante en la gestión de las bajas laborales. Si no pueden dar altas (no están legalmente habilitadas y no parece haber voluntad gubernamental para ello), al menos que sus servicios sanitarios puedan desatascar rehabilitaciones y otros procesos que engrosan las listas de espera de la sanidad pública.

Convenios

De hecho, este es uno de los objetivos del acuerdo al que llegaron patronal, sindicatos y Gobierno en julio de 2024 mediante un acuerdo rubricado aquel mes. Y que está tomando forma a través de diferentes convenios firmados con las comunidades autónomas. Y que se están negociando individualmente con cada una de ellas.

El último se firmó la semana pasada con Castilla-La Mancha. Este convenio es el quinto que se suscribe con una comunidad autónoma, según lo pactado en la Mesa de Diálogo Social para la implicación de las Mutuas en caso de IT, tras los de Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria.

¿Será suficiente para atenuar la pandemia de absentismo? Parece complicado. Mientras Antonio Garamendi y la CEOE insisten en la situación crítica de esta cuestión. Un asunto que todo parece indicar que formará parte de su campaña para ser reelegido presidente de la patronal. Cuando lo anuncie, claro.