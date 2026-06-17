Garamendi (CEOE): "Los casos de corrupción que estamos viendo son increíbles, levantemos las alfombras"

Acusa al Ministerio de Trabajo de "asfixiar" a las empresas con normativas y de bloquear la negociación de un nuevo acuerdo nacional de convenios.

Critica al Ejecutivo por la falta de Presupuestos durante la legislatura y la "paralización" del país en un contexto de transformación histórica por la inteligencia artificial.

Expresa su apoyo explícito a la separación de poderes y denuncia los ataques "brutales y peligrosos" a los jueces.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se muestra perplejo ante los casos de corrupción que afectan al PSOE y pide "levantar las alfombras".

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se reconoce "perplejo" por la situación de la política española. Sobre todo por los casos de corrupción que rodean al partido del Gobierno, el PSOE.

"Los casos de corrupción que estamos viendo son increíbles, levantemos las alfombras", ha indicado al ser consultado por esta cuestión este miércoles.

Por ello, ha expresado su "apoyo explícito a la separación de poderes, a la justicia, a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado".

En este sentido, ha denunciado que especialmente los jueces "están siendo objeto de ataques brutales y peligrosos".

Garamendi ha abordado estas cuestiones tras participar en la Asamblea General de la CEOE, celebrada en Madrid, en la que ha atacado al Ejecutivo, entre otras cosas, por no haber aprobado Presupuestos en toda esta legislatura.

Ha lamentado la "paralización" que sufre el país ante la "transformación histórica que supone la inteligencia artificial. Cuando teníamos que estar haciendo los deberes, el panorama que vemos en nuestro país es desolador".

"Asistimos a un escenario de inestabilidad institucional en "el peor contexto posible para garantizar una buena marcha de la situación económica y del empleo".

Pero es "algo difícil de conseguir cuando se está gestionando el último escándalo, cuando se sustituye el debate por la polarización. Es una deriva institucional que es triste para la democracia".

En este sentido, ha acusado al Ministerio de Trabajo de "asfixiar" a las empresas con normativas y de bloquear la negociación de un nuevo acuerdo nacional de convenios (AENC). "Es muy difícil hacerlo así".

Elecciones

Por otro lado, y preguntado sobre si se deben celebrar adelantar las elecciones generales, ha indicado: "La solución está en el Parlamento".

Lo que no ha querido tratar Garamendi es su futuro electoral y si se presentará a la reelección, algo que se da por hecho. "Consultaré a las bases" de la CEOE. Algo que tendrá que hacer durante los próximos meses dado que su actual mandato caduca en noviembre.