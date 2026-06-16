Yolanda Díaz destituye a Gerardo Gutiérrez como director general del SEPE

Ricardo Cuesta es funcionario de carrera con una amplia trayectoria en políticas públicas de empleo y ha sido director provincial del SEPE en Madrid desde 2020.

Gerardo Gutiérrez fue nombrado en 2018 y durante su mandato hubo enfrentamientos con el Ministerio de Trabajo, especialmente durante la pandemia y el ciberataque al SEPE.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Ricardo Cuesta como nuevo director general del SEPE, quien era hasta ahora subdirector general de Estadística e Información del organismo.

Yolanda Díaz ha destituido a Gerardo Gutiérrez como director general del SEPE tras años de desacuerdos y falta de sintonía.

Yolanda Díaz ha decidido destituir a Gerardo Gutiérrez como director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

De esta manera, terminan años de falta de sintonía e incluso enfrentamientos entre el equipo del Ministerio de Trabajo y el directivo, que se puso al frente del SEPE en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de su sustituto, Ricardo Cuesta. Esto significa la destitución de Gutiérrez, que llevaba al frente del SEPE ocho años.

Desde que Díaz se puso al frente de Trabajo, en 2020, hubo desencuentros con Gutiérrez. Unas diferencias que voces dentro del ministerio achacaban a la falta de cercanía ideológica entre ambos y a los desencuentros en las crisis que se han tenido que afrontar en estos seis años.

Cabe recordar que el exdirector del SEPE es cuota del PSOE de Castilla-La Mancha.

Tanto durante la gestión de las prestaciones de la pandemia como en la gestión del ciberataque e incluso durante la reforma del propio SEPE para transformarlo en la Agencia Estatal de Empleo (unas labores hoy paralizadas), ha habido enfrentamientos entre el equipo de Díaz y Gutiérrez.

Aunque, según otras voces, el hacha de guerra había quedado enterrada en el último año.

Cuesta, su sucesor, desempeñaba hasta ahora el cargo de subdirector general de Estadística e Información del SEPE, donde ejercía funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Funcionario de carrera, inició su trayectoria en 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

Desde marzo del año 2020, ocupó el puesto de director provincial del SEPE en Madrid y previamente trabajó como técnico en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (1998-2019), donde ha desempeñado la mayoría de su carrera, y en el Ayuntamiento de Madrid (1994-1997).

Durante una década ha impartido la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ha participado como formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años.