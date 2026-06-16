El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha considera "memos" a los jóvenes de baja por salud mental

Las palabras de Nicolás han generado críticas dentro de la cúpula de la CEOE, que ha mostrado su desacuerdo con su postura sobre los jóvenes trabajadores.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se desmarcó de las declaraciones de Nicolás y afirmó que la salud mental es una realidad, especialmente entre jóvenes.

Nicolás criticó que se concedan bajas por salud mental sin la intervención de un especialista y sugirió que muchas de estas incapacidades podrían ser fraude.

El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, calificó de "memos" a los jóvenes que se dan de baja por salud mental por motivos personales o laborales.

El absentismo es un problema social para el que los empresarios exigen que haya soluciones. Sin embargo, hay portavoces patronales que, como se dice comúnmente, se pasan de frenada.

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha catalogado de "memos" a los jóvenes que se dan de bajas por problemas de salud mental derivados de "que les ha dejado la novia" o porque su jefe les pide que trabajen.

De hecho, ha asegurado que los jóvenes denuncian por acosos "cuando se les exige que cumplan su horario y su jornada laboral".

Nicolás, durante la jornada organizada por la CEOE este martes, ha afirmado que en España hay un alto número de bajas que pueden considerarse "fraude" y ha criticado que se concedan incapacidades temporales por problemas de salud mental sin que al trabajador le atienda un especialista en estas afecciones. Y que lo haga un médico de Atención Primaria

Por ello, Nicolás, que también preside Solimat, una mutua de la Seguridad Social, ha señalado que la generación actual "no es comparable" con la anterior. "Cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema".

Al ser preguntado por estas declaraciones, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se ha desmarcado de esas afirmaciones. "A mí no me oirán decir eso", ha asegurado. Y ha añadido que los problemas de salud mental constituyen una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones y que se ha agravado tras la pandemia.

Estas palabras también han sido criticadas por voces de la cúpula de la CEOE. Aseguran que no se comparten en absoluto sus palabras sobre los trabajadores jóvenes.