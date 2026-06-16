CEOE exige que la Seguridad Social asuma el coste total de las bajas laborales ante la "pandemia" de absentismo

Algunos empresarios proponen recuperar el despido por absentismo y aumentar la investigación sobre las bajas laborales, especialmente las concentradas en un pequeño porcentaje de trabajadores.

Representantes de pymes y autónomos advierten de los problemas económicos y de gestión derivados del absentismo, y piden reforzar la sanidad pública y la colaboración con mutuas.

Antonio Garamendi propone que las empresas sean exoneradas de pagar la cotización y prestación durante los primeros 15 días de baja, y solicita más control y recursos en los servicios públicos de salud.

La CEOE exige que la Seguridad Social asuma el coste total de las bajas laborales ante el aumento del absentismo, considerado ya una "pandemia silenciosa".

Los empresarios consideran que el absentismo, en el que se incluyen las bajas por incapacidad temporal (IT), supone ya un “problema social” y una “pandemia silenciosa”.

Cuesta miles de millones (más de 120.000 al año, según algunas aproximaciones) de dinero público y privado y se ha más que duplicado en los últimos años. La CEOE calcula que en torno a 1,7 millones de personas faltan a diario a sus puestos de trabajo (1,4 millones por bajas médicas).

Por ello, Antonio Garamendi, presidente de la patronal, ha demandado que se apliquen varias medidas "de inmediato" y de forma temporal para "mitigar" la carga económica de esta crisis a las empresas.

El líder de la patronal ha retomado una vieja reivindicación de los empresarios entre ellas. Y que sean las Administraciones las que abonen la totalidad de las cotizaciones y de la prestación que reciben los trabajadores durante una baja laboral.

Concretamente, ha reclamado que la Seguridad Social asuma la cotización y la prestación de los primeros 15 días de baja por incapacidad temporal, que hoy en día son abonadas por los empleadores.

"Casi el 69% de los procesos por IT, que se han disparado, son de menos de 15 días. Hay que exonerar a las empresas de estos procesos", ha añadido.

El empresario vasco también ha pedido que las empresas queden exoneradas del 100% de las cotizaciones que tienen que pagar por los contratos nuevos para sustituir a trabajadores en baja laboral. Y que todas estas fórmulas se apliquen también en el caso de los autónomos.

Todo esto como soluciones temporales. Mientras tanto, se tienen que hallar "remedios estructurales", ha apuntado el presidente de la CEOE, que pasan por "más profesionales sanitarios y mejor pagados".

También que haya "más inspectores para los servicios públicos de salud y más competencias para las mutuas". En este sentido, reclama "aumentar los controles a los trabajadores en baja" y que se le hagan evaluaciones a los tres, a los seis y a los 12 meses.

"Estamos ante un problema de país y urge tomar decisiones en un Diálogo Social constructivo, abierto y real. En contra, de lo que se pueda decir, somos los primeros en decir que detrás de cada baja médica hay una persona", reitera Garamendi, que hace énfasis en los problemas de salud mental y la "falta de psicólogos".

Garamendi ha abordado estas cuestiones durante la cumbre empresarial que la CEOE ha celebrado en Madrid para abordar la situación del absentismo. Una cita en la que han participado más de 20 representantes de patronales sectoriales y regionales.

Entre ellos, Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme. "Hay un problema de supervivencia para las pymes. Además, está el problema de que no encontrar relevo para las bajas".

La líder de la patronal de las pymes ha afirmado que estas situaciones llevan a que estas pymes "se planteen echar el cierre".

Por ello, ha demandado que se refuerce toda la atención sanitaria, y que la sanidad pública se apoye en las mutuas de trabajo.

Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha recordado que en el colectivo de trabajadores por cuenta propia la incidencia de las bajas laborales "se ha reducido". Y eso pese a que "sufrimos los mismos problemas que los asalariados".

Y ha recordado el problema económico al que puede llevar el absentismo. "Es como si ningún trabajador de Castilla y León, Cantabria, Asturias y La Rioja no fuera a trabajar cada día".

Un tono mucho más crítico es el que ha adoptado Ángel Nicolás, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam). Ha cargado contra el aumento de bajas por problemas de salud mental entre los trabajadores. “Se dan bajas porque les ha dejado la novia. Son unos memos”, ha afirmado.

Acoso laboral

También ha denunciado que, en Castilla-La Mancha, hay denuncias de acoso laboral “por pedir que se trabaje más”.

En este sentido, ha demandado que las mutuas tengan un papel mayor en la gestión de bajas y combatir el “porcentaje de fraude elevado” que hay, bajo su punto de vista, en las incapacidades laborales.

Con todo, no ha sido este el tono general de la jornada. De hecho, la mayoría de los empresarios participantes han considerado que es necesario mejorar los servicios sanitarios públicos para facilitar la recuperación de los trabajadores.

Eso no significa que no consideren que se deben retomar determinadas fórmulas que habían quedado suprimidas. Laly Escudero, vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y presidenta de la Asociación de Empresarios de Henares (AEDHE), ha propuesto que se resucite el despido por absentismo, que se eliminó a principios de 2020.

Cabe recordar que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% de los trabajadores concentra el 55% de todas las bajas por Incapacidad Temporal. Algo que los empresarios consideran que se debe investigar.