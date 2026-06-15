Trabajo envía avisos a 114.000 empresas para que garanticen la salud de sus trabajadores ante posibles calores extremos

El Ministerio ha incorporado a las trabajadoras del hogar en la ley de prevención, reconociendo así los riesgos de un colectivo tradicionalmente invisible y feminizado.

La nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales incluye la salud mental y los riesgos psicosociales, y prevé un reglamento específico sobre prevención de la conducta suicida en el trabajo.

Durante el verano pasado, la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones por condiciones ambientales adversas, resultando en casi 300 infracciones y sanciones por valor de 1.559 millones.

Trabajo enviará casi 114.000 avisos a empresas de los sectores agrario y de la construcción para recordar la obligación de proteger a los trabajadores frente al calor extremo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social remitirá 113.916 avisos esta semana a empresas de los sectores agrarios y de la construcción para informarles de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas.

Así lo ha destacado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su intervención en la XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

"Todos los años lanzamos un plan del calor, les anuncio que vamos a lanzar cartas a los sectores empresariales afectados por los golpes de calor. No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar", ha explicado la ministra.

Yolanda Díaz ha indicado que, durante el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo llevó a cabo “más de 10.000 actuaciones en condiciones ambientales adversas (10.784), que conllevaron casi 300 infracciones y unas sanciones de alrededor de 1.559 millones".

"Hemos sido pioneros en Europa. En 2023 adaptamos la normativa de lugares de trabajo para obligar a proteger a la población trabajadora frente a fenómenos meteorológicos adversos y, tras la dana de 2024, reconocimos los permisos climáticos, porque el calor extremo también mata", ha destacado.

Salud mental

Así, ha añadido que "la conexión permanente genera estrés y otras patologías que suponen hoy riesgos importantes para la salud mental".

"Nuestra iniciativa central en materia de prevención ha sido la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales acordada con las organizaciones sindicales, una norma importante", ha dicho.

La nueva ley de prevención, ha incidido la ministra, reconoce los riesgos psicosociales y la salud mental, "los daños a la salud ya no serán solo físicos, sino también mentales, cognitivos y emocionales, pero además quiero destacar que habrá un reglamento específico que abordará incluso la prevención de la conducta suicida en el entorno laboral y en los centros de trabajo".

Este Ministerio, además, "ha incluido a las trabajadoras del hogar en el ámbito de la ley de prevención, una deuda histórica con un colectivo feminizado e invisibilizado".