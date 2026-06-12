La AIReF duda de que la reforma laboral mejore el empleo mientras Díaz 'oculta' el informe al que obliga la ley

El Ministerio de Trabajo aún no ha publicado el informe obligatorio sobre los efectos de la reforma laboral, pese a estar finalizado desde hace más de tres meses.

FEDEA advierte que la disminución de contratos temporales se ha trasladado a indefinidos de menor duración, sin mejorar la estabilidad laboral.

La reforma laboral ha reducido la temporalidad de los contratos en España, pasando del 25% al 15% del total.

La AIReF cuestiona que la reforma laboral haya tenido un efecto neto robusto en el empleo total o en la reducción de la rotación laboral.

La reforma laboral que se aprobó a finales de 2021 y se activó de forma plena a mediados de 2022 tuvo un gran impacto en el mercado laboral español. La reducción de la temporalidad es elevada. Sin embargo, los analistas avisan de que su efecto en el empleo no se ha podido constatar. Todo ello en un momento en el que Yolanda Díaz sigue sin desvelar el informe al que obliga la legislación sobre los efectos de la reforma laboral.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en uno de sus últimos informes, abordó esta cuestión. "La evidencia disponible no permite concluir que haya tenido un efecto neto robusto sobre el empleo total, las horas trabajadas o las transiciones hacia el desempleo", indica el ente.

"Los resultados sobre la estabilidad efectiva y la rotación laboral son más ambiguos al encontrar algunos trabajos mejoras en la duración o en la supervivencia de los episodios de empleo, mientras que otros apuntan a que la reducción de la temporalidad contractual no se ha traducido plenamente en una reducción equivalente de la rotación" laboral efectiva, añade.

Por ello, la entidad insiste en que, ahora mismo, hay una "ausencia de efectos sobre el empleo".

La AIReF llega a esta conclusión tras analizar varios estudios sobre el impacto de la reforma laboral en el mercado del empleo. En cualquier caso, basándose en estos mismos análisis, la Autoridad observa un "efecto claro de la reforma en cuanto a la reducción de la temporalidad".

Concretamente, el empleo temporal ha pasado, desde su puesta en marcha, del 25% al 15% del total de los contratos laborales.

Sin embargo, la AIReF no es la única entidad que contempla el reverso tenebroso de reforma laboral.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) también aborda esta cuestión. Analizando los contratos de trabajadores menores de 30 años, este think tank razona que parte de la temporalidad no ha desaparecido. O al menos no del todo. Se trasladó a los nuevos contratos firmados. Por más indefinidos que sean.

La clave está en que los nuevos contratos indefinidos firmados han pasado a durar menos, según este estudio y esta población.

En promedio, la duración de estos contratos se redujo en torno a 100 días, con una caída más pronunciada en las provincias que antes presentaban mayor temporalidad.

Los autores del correspondiente estudio apuntan a que esto significaría que los contratos temporales se han canalizado a través de indefinidos... Sin que desaparezca la rotación laboral. "La reforma modificó de forma clara la forma contractual de entrada al empleo, pero sólo parcialmente la estabilidad efectiva de esas relaciones laborales", indica FEDEA, en un comunicado.

Con todo, el análisis admite que la reforma laboral redujo, "de manera significativa", la dualidad del mercado laboral español.

Esta lluvia de informes y de datos se produce en un momento delicado. A finales de febrero pasado, un grupo de expertos (una comisión) del Ministerio de Trabajo (que no contó, finalmente, con la participación de la patronal) entregó su informe con la evaluación de la reforma laboral y sus efectos.

La elaboración del texto está mandatada y recogida en la propia ley que contiene la reforma laboral de 2021. Sin embargo, y pese a ello, no se conoce aún el contenido del estudio.

Así, el estudio que lleva escrito y cerrado desde hace tres meses y medio. Sin embargo, el departamento que dirige Yolanda Díaz se niega a desvelar su contenido.

Fuentes del departamento aseguran que, si no se ha hecho, es por "motivos de agenda" y porque no se ha podido hallar una fecha para ello aún.

Un argumento difícil de encajar, teniendo en cuenta que la comisión correspondiente entregó el texto al departamento a finales de febrero.