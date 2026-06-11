Las cifras del absentismo: cada empresa se deja 721 euros al año por trabajador en ausencias sin justificar

Los trabajadores de entre 35 y 44 años presentan las mayores tasas de absentismo, menor productividad y menor reconocimiento profesional percibido.

Los costes invisibles para las empresas, sumando absentismo, pérdida de productividad y rotaciones evitables, alcanzan los 3.037 euros anuales por empleado.

Según un informe de Dathum, la apatía y el aburrimiento son factores más influyentes en el absentismo que el estrés laboral.

El absentismo laboral no justificado cuesta a las empresas españolas 721 euros al año por trabajador.

Alrededor de 1,5 millones de trabajadores faltan todos los días a su puesto de trabajo en España. Este elevado absentismo ha llevado a que los agentes sociales disparen las alarmas por el impacto económico de esta situación, que según los estudios supera los 120.000 millones de euros públicos y privados al año.

Sin embargo, estas cifras están generadas, sobre todo, por las ausencias provocadas por bajas médicas, que están cubiertas parcialmente por prestaciones públicas. ¿Hasta dónde llega el absentismo real, es decir, el que afecta las horas de trabajo perdidas sin justificación?

Si bien no hay disponibles datos globales, sí hay informes aproximativos que apuntan a importantes pérdidas para las empresas españolas. Uno de los más reciente apunta que el absentismo no justificado cuesta 721 euros al año por trabajador.

VALOR AÑADIDO | El absentismo laboral cuesta millones a España

Esta cifra procede de la empresa Dathum, que a través de algoritmos analiza el absentismo y el rendimiento de las plantillas de compañías del sector público y del privado.

La compañía ha elaborado un informe que analiza información de 31.257 personas de 15 sectores durante cinco años de actividad.

A través de estos datos, también concluye que hay importantes pérdidas de productividad. Concretamente, por valor de 1.042 euros al año por trabajador.

Mientras, las rotaciones evitables (bajas de empleados por motivos internos) suponen un gasto adicional de 974 euros al año por empleado y los planes de acción de las empresas disfuncionales suponen unos 300 euros por persona al año.

Todo esto suma, junto al absentismo, unos 3.037 euros al año por empleado en "costes invisibles", según el análisis de Dathum.

Su informe halla, entre otras cosas, una correlación entre el propio absentismo no justificado y la apatía o el aburrimiento.

De hecho, lo considera un factor más relevante que el estrés laboral.

"Las organizaciones suelen dar por hecho que la gente falta al trabajo porque está estresada, y por eso intervienen sobre el estrés. Pero los datos no respaldan esa relación", recoge este informe.

De hecho, el análisis apunta a que "el estrés percibido y el absentismo apenas se relacionan".

En cambio, "lo que sí anticipa el absentismo es la apatía" o incluso el aburrimiento. "No el malestar, sino justo lo contrario, ese punto en el que a la persona ha dejado de importarle lo que ocurre. Ya no sufre pero tampoco disfruta. Simplemente cumple y desaparece".

Se trata de una situación que se contempla, sobre todo, en trabajadores entre 35 y 44 años. Ellos presentan el compromiso más bajo, el mayor absentismo, la menor productividad y el menor reconocimiento profesional percibido, según el informe.