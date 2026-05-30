Las subidas del salario mínimo de 2023 y 2024 causaron la destrucción de hasta 150.000 empleos, según la AIReF

La AIReF destaca que el impacto negativo en el empleo se compensa parcialmente con mayores aportaciones a la Seguridad Social.

En 2024, la subida del 5% del SMI eliminó entre 78.000 y 90.000 empleos, según el informe.

En 2023, el aumento del SMI del 8% se tradujo en la pérdida de entre 50.000 y 61.000 puestos de trabajo.

Las subidas del salario mínimo en 2023 y 2024 provocaron la destrucción de hasta 151.000 empleos, según la AIReF.

Las subidas anuales del salario mínimo interprofesional (SMI) y su impacto son objeto de discusión frecuente en España. Los sindicatos las reclaman para mejorar el poder adquisitivo de los sueldos más bajos y sostener el consumo. Las empresas, por su parte, objetan que cada subida eleva sus costes, que ya están en cifras de récord. Pero hay más argumentos, como la destrucción de empleo.

Así lo indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya bajo las presidencias de José Luis Escrivá y Cristina Herrero avisaban del impacto que las subidas del SMI tienen en el mercado laboral. Se trata de algo que ha vuelto a hacer con los incrementos de 2023 y 2024, años en los que los aumentos de los sueldos más bajos provocaron la pérdida de hasta 151.000 empleos.

El ente apunta que sus últimos análisis confirman "el impacto negativo, pero moderado, de las subidas del SMI sobre el empleo". Concretamente, en 2023, cuando los sueldos más bajos crecieron un 8%, se destruyeron entre 50.000 y 61.000 empleos.

Mientras, en 2024, cuando la subida del SMI fue del 5%, el impacto negativo en mercado laboral se tradujo en la desaparición de entre 78.000 y 90.000 puestos de trabajo.

El análisis también recoge el impacto de la subida de 2019, que fue del 22,3%. Aquel movimiento costó entre 45.000 y 54.000 empleos. La AIReF no recoge el impacto que pudieron tener los incrementos de los salarios más bajos entre 2019 y 2023.

Un detalle: se observa un incremento de la pérdida de empleo con la evolución de los años. Esto se debe a que, por las propias subidas, el universo de trabajadores que cobra el salario mínimo es cada vez mayor. "Este impacto no debe interpretarse como el efecto acumulado de las subidas recientes", avisa la AIReF.

Así lo indica en su reciente informe sobre la regla de gasto de las pensiones, que presentó este viernes.

"Una medida de esta naturaleza incrementa la renta de los individuos en la parte inferior de la distribución salarial que, en general, presentan una propensión al consumo comparativamente alta", apunta, sobre las subidas del SMI. "Al mismo tiempo, encarece los costes de contratación de estos trabajadores", que es lo que denuncian las empresas.

En este sentido, el análisis de AIReF "confirma el impacto negativo, pero moderado, de las subidas del SMI sobre el empleo". Y, pese a ello, tiene un punto que lo compensa, que son las aportaciones a la Seguridad Social en materia de cotizaciones.

Concretamente, la AIReF estima que las subidas del SMI aportarán a la Seguridad Social una cantidad equivalente a un 0,1% del PIB promedio hasta 2050. Una buena aportación para pagar las pensiones y cumplir la regla de gasto correspondiente.

En cambio, el ente duda sobre el efecto de la reforma laboral de 2021 en este campo. Sobre su impacto en materia de cotizaciones, "la evidencia sigue siendo muy limitada. Dependerá en gran medida de si existe un canal por el que la reforma pueda mejorar la productividad", recoge el texto.

De hecho, la AIReF indica que la reforma, que pactaron Gobierno, patronal y sindicatos, ha tenido contundentes efectos "en cuanto a la reducción de la temporalidad". En cambio, "la evidencia disponible no permite concluir que haya tenido un efecto neto robusto sobre el empleo total, las horas trabajadas o las transiciones hacia el desempleo".