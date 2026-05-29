Trabajo retoma la reforma del despido y los sindicatos exigen salarios de tramitación en todas las situaciones

La CEOE, que anteriormente rechazó negociar, finalmente participará en la mesa de diálogo sobre la reforma del despido.

Los sindicatos exigen ampliar los casos de nulidad del despido y que se recuperen los salarios de tramitación en todos los casos.

El Gobierno retoma la reforma del despido, reuniéndose con CCOO, UGT y la CEOE para negociar cambios en la normativa.

Tal y como avanzaba el plan normativo de 2026, el Gobierno retoma la reforma del despido. Para ello, el Ministerio de Trabajo se reúne este viernes con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

Una cita en la que, por cierto, sí participará la CEOE, pese a que hace unos meses anunció que no lo haría al considerar esta iniciativa una traición al acuerdo social para la reforma laboral de la legislatura pasada.

Se da por hecho que la reforma del despido encarecerá las indemnizaciones por despido improcedente y dificultará las razones que permiten un despido objetivo y procedente. Pero hay más. Los sindicatos demandan "causalizar el despido en periodo de prueba" y recuperar "el abono obligado de los salarios de tramitación en todos los casos".

De cara a esta reforma, el equipo de Yolanda Díaz pidió a CCOO y UGT una propuesta sobre cómo debería ser la reforma del despido. Una suerte de texto que recogiera las reclamaciones de los sindicatos que sirviera de base de negociación.

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso al documento entregado al Ministerio de Trabajo. En él, los sindicatos avisan de que "Europa exige frenar el abuso empresarial", basándose en las críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales a España. Unas críticas derivadas de que el régimen legal de nuestro país no repararía "adecuadamente el daño sufrido por el trabajador ni disuade al empleador de realizar despidos injustificados".

Bajo estas premisas, CCOO y UGT demandan "ampliar los casos de nulidad de despido" y "recuperar el abono obligado de los salarios de tramitación en todos los casos".

Los salarios de tramitación son retribuciones económicas que un trabajador deja de percibir desde la fecha de su despido hasta la notificación de la sentencia judicial que lo declara nulo o improcedente (si esto sucede y se da un conflicto que acabe en los tribunales, claro). Su objetivo es compensar al empleado por el tiempo transcurrido durante el litigio.

Indemnizaciones

Los sindicatos demandan, además, un aumento de las "indemnizaciones tasadas, recuperando su carácter disuasorio". Es decir, por encima también quieren que se cree una "indemnización mínima", de manera que a la empresa no le salga rentable despedir trabajadores porque lleven poco tiempo contratados.

Estas cuestiones se van a tratar este viernes en la reunión que, como es habitual, lidera el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Finalmente, a la cita acudirá la CEOE que en su momento indicó que no se sentaría a negociar la reforma del despido.

De hecho, fue un anuncio que el propio Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, hizo tras una reunión de la cúpula de la patronal celebrada en octubre pasado. "No vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta", indicaba.

Defendía que la justicia, concretamente el Tribunal Supremo, avalaba la actual indemnización por despido. Y acusaba Yolanda Díaz y a su equipo de incurrir en una deslealtad y de traicionar el espíritu de la reforma laboral.

Sin embargo, según indican fuentes de la CEOE, la patronal se va a sentar a la mesa de negociación este viernes. Lo cierto es que los empresarios no suelen rechazar el diálogo... hasta que les echan claro, como ocurrió el año pasado. Veremos qué pasa este 2026 con el despido.