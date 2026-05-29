La regularización de migrantes extraordinaria aportará 1.000M en cotizaciones pero su impacto será 'marginal' en las pensiones

La autoridad fiscal alerta de que, para sostener el sistema de pensiones, sería necesario reducir recursos en otras áreas o aumentar aún más el endeudamiento público.

AIReF prevé que el gasto en pensiones aumentará hasta el 16,4% del PIB en 2050, lo que podría llevar la deuda pública española al 123% del PIB.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que el impacto de esta medida en la sostenibilidad de las pensiones será marginal, equivalente solo al 0,03% del PIB.

La regularización extraordinaria de inmigrantes permitirá formalizar unos 337.000 nuevos empleos y aportará 1.074 millones de euros en cotizaciones sociales en el primer año.

La regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular sigue en marcha. Se trata de un movimiento que ha sido celebrado por los agentes sociales (sobre todo para mantener el mercado laboral) y para el que el Gobierno ha dado, entre otros argumentos, una mejora de los ingresos públicos. Concretamente de cotizaciones sociales para sostener las pensiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha puesto cifras al respecto. El ente calcula que la regularización extraordinaria permitirá formalizar unos 337.000 nuevos ocupados.

Unos trabajadores que aportarán a la Tesorería de la Seguridad Social, en su primer año, unos 1.074 millones de euros.

Con todo, pasado ese primer año, es muy difícil saber si estas cotizaciones se mantienen, se reducen o aumentan. La teoría indica que del primer año de cotización al segundo, las bases aumentan por mayor estabilidad del empleo. Sin embargo, en la AIReF insisten en que estos cálculos están sujetos a una "gran incertidumbre". Y siempre a políticas constantes, claro.

Con estas cifras en la mano, fuentes de la Autoridad consideran que el impacto de la medida en la sostenibilidad presente y futura de las pensiones es "marginal". Se quedaría sólo en un 0,03% de PIB.

De hecho, en el informe que ha dado a conocer este mismo viernes, la Autoridad mostraba sus inquietudes por la evolución que espera para esta partida del gasto público. Aunque se cumpla la regla de gasto en pensiones.

La AIReF espera que el gasto en pensiones aumente progresivamente y que para 2050 alcance el 16,4% del PIB. Todo ello apoyado en una deuda pública que se tendría que desplegar hasta el 123% del PIB para soportar estos desembolsos.

Se trata de una trayectoria que, curiosamente, se iniciaría en 2035, año para el que la AIReF estima que la deuda pública bajaría hasta el 94% del PIB (ahora mismo, los números rojos españoles están en el 100% del PIB, según los datos del Banco de España).

Sin embargo, el gasto relacionado con el envejecimiento (es decir, no sólo las pensiones, sino también lo relativo a sanidad y dependencia) conduciría a un aumento de la deuda de 52,3 puntos.

Pero la regla de gasto de las pensiones se cumple porque, en promedio entre 2022 y 2025, el desembolso en estas prestaciones no supera el 13,3% del PIB anual (de hecho, los cálculos de AIReF apuntan a que se quedaría en el 13%).

De ahí que la Autoridad haya reclamado la reforma de esta regla de gasto, puesto que la considera desconectada del resto del gasto público español. En el que, por cierto, las pensiones suponen uno de los mayores factores de presión.

Y este es un gran dilema que ve la AIReF. Para poder pagar más pensiones, habría que minorar los recursos disponibles en otras partidas o generar todavía más endeudamiento. "Esto parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos de los marcos fiscales europeo y nacional".