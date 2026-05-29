La AIReF aprueba la previsión de gasto en pensiones del Gobierno pero alerta: la deuda pública subirá al 123% del PIB

La AIReF reclama una reforma de la regla de gasto en pensiones para alinearla con el marco fiscal europeo y garantizar la sostenibilidad.

El envejecimiento de la población incrementará el gasto en pensiones, sanidad y dependencia, complicando la sostenibilidad fiscal.

El organismo advierte que, aunque se cumple la regla de gasto, la deuda pública podría alcanzar el 123% del PIB en 2050.

La AIReF aprueba la previsión del Gobierno de mantener el gasto en pensiones en torno al 13% del PIB hasta 2050.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuelto a analizar el gasto en pensiones y previsiones del Gobierno al respecto. El ente concluye que el gasto neto se mantendrá, hasta 2050 y en promedio, en el 13% del PIB.

Es decir, por debajo del 13,3% que, según la última reforma legislativa de las pensiones, obligaría a aplicar medidas adicionales para atenuar el gasto en pensiones.

De esta manera, España cumple, y cumplirá, "formalmente" la regla de gasto en pensiones. Sin embargo, la AIReF alerta de que esto no significa que este gasto sea sostenible. De hecho, la deuda pública se va a disparar hasta el 123% del PIB en 2050 para poder sostenerlo.

En el informe presentado este viernes, el ente reclama medidas para garantizar la sostenibilidad de esta partida, en el marco de todo el gasto público. Y reformar la regla de gasto en pensiones, de manera que encaje en el marco fiscal europeo y tenga en cuenta todo el gasto público.

"Este análisis de la regla de gasto no tiene relación directa con la sostenibilidad", avisa Inés Olóndriz, presidenta de AIReF, que alerta del gasto asociado en envejecimiento, más allá de las pensiones, en el gasto público.

Concretamente, el informe recoge que el aumento del gasto por envejecimiento contribuirá con 52,3 puntos porcentuales "al deterioro del ratio de deuda sobre PIB".

Pese a que la mayor parte del impacto procede de las pensiones, el envejecimiento disparará todo el gasto relacionado con sanidad y con dependencia.

Todo ello en un contexto en el que el gasto en pensiones se pondrá en el 16,4% del PIB en 2050. Con todo, esta evolución no está reñida con la regla de gasto en pensiones, que indica que el gasto promedio debe estar por debajo del 13,3% del PIB en el ciclo 2022-2050. Algo que sí se cumple.

Sin embargo, para poder pagar más pensiones, habría que minorar los recursos disponibles en otras partidas o todavía más endeudamiento, insiste la AIReF. "Esto parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos de los marcos fiscales europeo y nacional". De ahí que demanda una reforma inmediata de la regla de gasto en pensiones.