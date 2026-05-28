El salario más frecuente sube y se pone en los 16.520 euros pero está un 10,6% por debajo de los años anteriores a la pandemia

Las claves

Las claves Generado con IA El salario más frecuente en España en 2024 es de 16.520 euros, un 10,6% menos que antes de la pandemia. El aumento del salario mínimo interprofesional ha desplazado a muchos trabajadores a la franja salarial de 16.000-17.000 euros, convirtiéndola en la más común. Tres de cada diez asalariados cobraron entre 16.000 y 23.000 euros anuales en 2024. El salario medio anual alcanzó los 29.540,2 euros, mientras que el salario mediano fue de 24.497,17 euros, el más alto registrado por el INE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer los datos salariales más recientes, que son de 2024. En aquel año, el salario español más frecuente creció un 6% interanual, hasta los 16.540 euros. Con todo, esta cifra está un 10,6% por debajo de los sueldos más habituales antes de la pandemia.

Según la Encuesta de Estructural Salarial 2024, muchos trabajadores de sueldos bajos se han desplazado al intervalo de los 16.000-17.000 euros anuales, haciendo de esta banda salarial la más frecuente en 2024.

Este fenómeno está causado por el salario mínimo interprofesional (SMI), que desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa ha subido un 66%. El empuje que ha generado con sus incrementos ha llevado a que, paradójicamente, las bandas salariales bajas se hayan constituido en las más habituales en el mercado laboral español.

De esta manera, entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros.

Estos 16.520 euros de salario bruto más frecuente en 2024 lo percibieron el 3,8% de los asalariados.

El INE explica que también destacaron por su frecuencia los salarios de entre 17.000 y 23.000 euros anuales brutos, percibidos por el 3,5% de los asalariados.

De este modo, en total, tres de cada diez asalariados (29,5%) cobró en 2024 entre 16.000 y 23.000 euros anuales.

Salario medio

Por otro lado, el salario medio anual por trabajador subió a 29.540,2 euros en 2024, un 5,3% superior a la del año anterior. Con este incremento, se acumulan ya 11 años de crecimientos del salario medio.

El INE recuerda que una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados. Este hecho da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano como al más frecuente.

Así, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) alcanzó en 2024 los 24.497,17 euros anuales, el más elevado de toda la serie del INE, frente a los 29.540,2 euros del salario medio y los 16.520 euros del salario más frecuente.

El salario medio bruto anual de los hombres se situó en 2024 en 32.057,5 euros, un 5,5% superior al de 2023, en tanto que el de las mujeres avanzó un 5,1%, hasta los 26.904,9 euros. De este modo, el salario medio anual femenino representa el 83,9% del masculino (84,3% en 2023). No obstante, el INE subraya que esta diferencia salarial se reduce si se consideran puestos de trabajo similares.