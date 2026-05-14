CEOE descarta negociar nuevos convenios con los sindicatos hasta conocer el nuevo registro horario y los cambios en el SMI

Actualmente, las condiciones del anterior AENC se mantienen por ultraactividad, pero la negociación de un nuevo acuerdo sigue bloqueada por las incertidumbres regulatorias.

La CEOE también rechaza la supresión de complementos salariales absorbibles en el SMI y advierte que, si se aprueba por decreto, podría recurrir la medida ante los tribunales.

La patronal muestra preocupación por el impacto económico y en la protección de datos que supondría el registro horario obligatorio, especialmente para pymes.

La CEOE no negociará nuevos convenios con los sindicatos hasta conocer los detalles del registro horario digital y los cambios en el SMI que prepara el Gobierno.

Tras el día de los Trabajadores (celebrado el pasado 1 de mayo), en el que las protestas de los sindicatos se destinaron especialmente al ámbito de la vivienda, los agentes sociales parecen haber enterrado el hacha de guerra. De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ya han iniciado los primeros contactos para retomar un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Sin embargo, y pese a ello, la CEOE se niega a sentarse a negociar hasta que se dilucide el futuro de las medidas laborales que maneja, en estos momentos, el Gobierno. Concretamente. los reales decretos para imponer el registro horario digital y telemático y la supresión de complementos salariales que pueden absorber las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI).

Cabe recordar que, ahora mismo, no hay AENC en vigor. Caducó el pasado 31 de diciembre. Con todo, gracias a la ultraactividad, se mantienen las condiciones del que terminó en 2025.

El AENC sirve de guía para los convenios colectivos que se negocien en un periodo determinado de tiempo. Suele establecer los mínimos para determinadas condiciones, como las subidas salariales, los horarios, la organización de jornada y la estructura del empleo.

Las tensiones entre patronal y sindicatos venían impidiendo los acercamientos. Pero desde las cúpulas de los agentes sociales admiten que se están comenzando a abrir puertas a, como se dice coloquialmente, sentarse a hablar.

"Pero negociar es otra cosa", indican voces de la cúpula de la CEOE. Afirman que no pueden afrontar una "negociación seria" del AENC hasta que se aclare el futuro del mercado laboral, que en estos momentos está plagado de interrogantes por las medidas que está diseñando el Ministerio de Trabajo. Y que la patronal considera que dañan los intereses de los empresarios.

Por un lado está el registro laboral digital y telemático, cuyo real decreto está pendiente de aprobar en el Consejo de Ministros. La patronal hace tiempo que protesta por esta norma y su impacto en unas pequeñas y medianas empresas (pymes) que tendrían que asumir el coste de su puesta en marcha. Además, hay preocupación sobre su impacto en lo que se refiere a la protección de datos.

Unas preocupaciones que se comparten en el Ministerio de Economía. De hecho, el departamento de Carlos Cuerpo ha mostrado su inquietud por cómo pretende aplicar esta norma el Ministerio de Trabajo. Unas inquietudes que se han traducido en unos informes que han servido para que el Consejo de Estado prácticamente tumbe el borrador de real decreto.

Por ello, a día de hoy no está claro cuándo podría ser aprobado el nuevo registro horario. Y cómo se aplicará.

La otra medida que planea el equipo de Yolanda Díaz y que lleva a la CEOE a esquivar la negociación del AENC son los cambios previstos en la normativa del salario mínimo interprofesional (SMI).

Concretamente, Trabajo quiere erradicar los complementos salariales que permiten la absorción de las subidas que, anualmente, hace el Gobierno del SMI.

Se trata de una medida que proviene, especialmente, de la presión ejercida por CCOO y UGT. Y que se quiere hacer a través de un real decreto (igual que el registro horario, por cierto), para no tener que pasar por el Congreso.

En CEOE protestan tanto por la medida en sí como por la forma en la que se quiere hacer. Por un lado, en la patronal alertan del efecto que no poder amortiguar las subidas de los sueldos más bajos tendría en las empresas más pequeñas.

El 70% de las micropymes pagan el SMI. Y, según avisan desde Cepyme, ya tienen importantes problemas de viabilidad por, entre otras cosas, los incrementos de los costes laborales.

Cuestión aparte supone el vehículo normativo que quiere usar el Gobierno para ejecutar esta normativa, un real decreto. Desde CEOE denuncian que, si se aplica esta medida, se tiene que hacer con una iniciativa con rango de ley, dado que supondría modificar el Estatuto de los Trabajadores.

Si esto ocurre, la CEOE llevará el asunto a los tribunales. Hasta entonces, todo parece indicar que el AENC tendrá que esperar por mucho que CCOO y UGT ya hayan puesto sus reclamaciones sobre la mesa.