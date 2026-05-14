Bruselas avisa que la reforma laboral de Sánchez retrasa al sector público y provoca que la productividad se estanque

Bruselas recomienda revisar la prestación por desempleo y acercar los costes de despido entre contratos temporales e indefinidos para reducir la dualidad laboral.

La Comisión Europea advierte que la reforma no ha logrado mejorar significativamente la productividad laboral ni garantizar una estabilidad real en el empleo.

El informe señala que la administración pública apenas ha reducido la temporalidad, manteniéndose en niveles muy altos en comparación con el sector privado.

Bruselas reconoce que la reforma laboral de 2021 ha reducido notablemente la temporalidad, especialmente en el sector privado y entre jóvenes, mujeres y extranjeros.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha publicado un informe de evaluación sobre la reforma laboral de 2021 del Gobierno de Pedro Sánchez, en el que reconoce un impacto claro en la reducción de la temporalidad, pero advierte de importantes carencias que frenan su eficacia: el retraso del sector público, las dudas sobre la estabilidad real del empleo y la ausencia de avances significativos en productividad laboral.

El estudio, elaborado por la dirección general de Asuntos Económicos, destaca que la principal transformación se ha producido en la contratación: se ha reducido en un 20% el número total de contratos firmados; los contratos temporales, que antes suponían cerca del 90% de las nuevas altas, han caído hasta situarse en torno al 57%-59%; mientras que la tasa de temporalidad ha bajado del 25,6% al 15,2%.

La reducción ha sido especialmente intensa entre jóvenes, mujeres y trabajadores extranjeros, y en sectores tradicionalmente precarios como la hostelería, la agricultura o la construcción. Sin embargo, hay algunos sectores que están teniendo dificultades para reducir la dualidad laboral, como la administración pública, la educación o la sanidad, pero también las actividades artísticas o el empleo doméstico.

En particular, la Comisión señala que "la reducción del empleo temporal ha estado impulsada de forma abrumadora por el sector privado, mientras que la temporalidad en la administración pública sigue siendo muy elevada, a pesar de las recientes resoluciones judiciales (del TJUE) y de los esfuerzos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para reducirla".

Mientras la tasa de temporalidad en las empresas cayó del 24,1% al 12,4% entre finales de 2021 y 2025, en las administraciones públicas apenas se redujo del 31,2% al 26,8%, y sigue siendo todavía más del doble que en el sector privado.

La Ley Iceta y los interinos

De hecho, el Ejecutivo comunitario ha congelado a España 627 millones de euros de fondos Next Gen al considerar que la denominada Ley Iceta es insuficiente para acabar con el problema de los interinos. El Gobierno de Sánchez tenía de plazo hasta enero para adoptar medidas correctivas, pero la falta de mayoría en el Congreso le ha impedido sacar adelante ninguna reforma, con lo que el dinero podría perderse definitivamente.

El segundo problema que señala el informe con la reforma laboral es que "aunque la estabilidad contractual ha aumentado en términos generales, la evidencia sobre la estabilidad del empleo en sentido más amplio es más ambigua".

De hecho, Bruselas ve "indicios de que algunas empresas podrían haber adaptado las modalidades contractuales sin modificar sustancialmente las relaciones laborales, lo que ha dado lugar a una disminución de la tasa de supervivencia de los contratos indefinidos tras la reforma de 2021".

En este sentido, el estudio destaca el gran aumento del número de contratos fijos discontinuos, lo que refleja en gran medida la sustitución de antiguos contratos temporales utilizados para actividades recurrentes o estacionales. En el primer año tras la reforma, el número de estos contratos aumentó más de ocho veces, partiendo de una base relativamente baja.

El problema de la productivad

En tercer lugar, la Comisión señala que la reforma no ha demostrado aún un impacto claro sobre la productividad, que sigue siendo uno de los grandes problemas pendientes del mercado laboral español.

"El desplazamiento desde la contratación temporal hacia contratos indefinidos más estables ha reforzado el vínculo laboral, pero no necesariamente la cantidad de trabajo por empleado", dice el estudio.

"La mejora de la estabilidad del empleo tras la reforma no se ha traducido de forma directa en una mayor productividad laboral por trabajador": mientras que la productividad real por hora trabajada se situaba en 2025 alrededor de un 3,7% por encima de los niveles de 2019, la productividad por persona empleada apenas había aumentado un 0,9% en el mismo periodo.

El reto de convergencia se concentra además en los sectores más decisivos para la mejora estructural de la economía. En 2025, el nivel de productividad de España -medida en valor añadido bruto- se situaba en torno al 92,2% de la media de la UE en conjunto, pero se desplomaba hasta el 71,8% en información y comunicaciones y el 76% en servicios profesionales y empresariales, subraya el informe.

La reforma laboral formaba parte de las condiciones exigidas por la UE a España a cambio de los fondos Next Generation. Bruselas recomienda ahora al Gobierno de Sánchez realizar ajustes adicionales "para simplificar el marco institucional y reducir las fricciones aún existentes en el mercado laboral", unos cambios que considera "decisivos en los próximos años para lograr una convergencia plena de las tasas de desempleo con la media de la UE".

En concreto, la Comisión plantea revisar la prestación contributiva por desempleo para favorecer la reincorporación al mercado laboral de sus beneficiarios, en línea con las medidas aprobadas en 2024 para compatibilizar el cobro de prestaciones con un empleo.

En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario ve necesario acercar los costes de despido entre trabajadores indefinidos y temporales, con el objetivo de reducir el incentivo de las empresas a recurrir a contratos temporales como mecanismo de ajuste en épocas de dificultad económica.