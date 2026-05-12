El TS falla que los interinos que sufran abuso de temporalidad sólo puedan mutar a fijos si han aprobado una oposición previa

Concentración de interinos a favor de la fijeza en los casos de abuso de temporalidad. David Morales

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo rechaza convertir en fijos a los interinos que han sufrido abuso de temporalidad en la Administración si no han aprobado una oposición previa. Sólo podrán ser considerados fijos los interinos que hayan superado una oposición y, pese a ello, no obtuvieron plaza por limitación de vacantes y luego sufrieron abuso de temporalidad. El Supremo defiende indemnizaciones y sanciones administrativas como medidas para combatir el abuso de temporalidad, siguiendo criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo (TS) rechaza convertir en fijos a los trabajadores interinos que sufran abuso de temporalidad en la Administración.

De hecho, el máximo órgano judicial español considera que sólo deben convertirse en fijos aquellos que hayan superado una oposición previa y que, debido a que ha habido más aprobados que plazas ofertas, han quedado en una bolsa de trabajo y, después, hayan sufrido abuso de temporalidad mediante contratos encadenados.

Así lo ha dado a conocer este martes el Tribunal Supremo en un comunicado.

En una sentencia fechada el pasado 11 de mayo —aún no se ha hecho pública al completo, pero la nota de prensa sí adelanta su fallo—, el Pleno de la Sala Social del TS concluye que los interinos, aunque hayan sufrido abuso de temporalidad en su contratación, no deben adquirir por ello la condición de fijos, "porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos".

Ahora bien, el Supremo sí apunta a varias medidas para hacer frente al abuso de temporalidad en la contratación por parte de la Administración, que se produce cuando instituciones del Estado firman contratos temporales, encadenados de forma sucesiva, para cubrir necesidades permanentes, estructurales o normales, que deberían ser asumidas por una funcionario, un trabajador fijo.

Para combatir esta situación, el TS abogada por indemnizaciones "calculadas conforme a los criterios fijados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador".

"Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra la ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad", indica el comunicado del Supremo.

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