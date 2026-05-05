El Gobierno aprueba una oferta pública de empleo de 37.000 plazas sin contar con el respaldo de los sindicatos

Los sindicatos no respaldan la oferta, alegando falta de información y transparencia por parte del Ministerio hasta su aprobación en el Consejo de Ministros.

La oferta busca impulsar la digitalización, con más de 1.700 plazas en TIC y nuevas plazas para especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato.

Para la Administración General del Estado se convocarán 27.322 plazas, ligeramente por encima de las ofertadas en 2025.

El Gobierno ha aprobado una nueva oferta pública de empleo de aproximadamente 37.000 plazas para 2026, incluyendo Fuerzas de Seguridad.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva oferta de empleo público (OEP), la correspondiente a 2026. Comprende unas 37.000 plazas, incluyendo las correspondientes a las Fuerzas de Seguridad.

Según ha matizado Óscar López, ministro para la Función Pública y la Transformación Digital, para la Administración General del Estado (AGE) se van a convocar 27.322 plazas. La cifra está muy ligeramente por encima de la de 2025.

El objetivo con estas plazas es "digitalizar un 25% de los servicios que ofrece la Administración". Por ello, están orientadas en esta dirección, ha indicado López en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Ha concretado que habrá "más de 1.700 puestos para tecnologías de la información y la comunicación (TIC)" y "por primera vez vamos a convocar plazas para especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad o ciencia del dato".

Además, el ministro ha avanzado que se va a gestar formación específica "en digitalización e inteligencia artificial" para el personal de la Administración.

Según López, tras aplicar esta oferta pública de empleo y pasar las jubilaciones de funcionarios que se esperan este 2026, la Administración Central ganará 6.200 trabajadores.

Por su parte, Elma Saiz, ministra portavoz, ha aclarado que esta OEP permitirá que la edad media del personal de la Administración Central baje a los 49 años, dos años menos.

Protestas

Esta oferta de empleo público llega después de varias reuniones entre el Gobierno y los sindicatos en la Mesa General de la Administración General del Estado. Sin embargo, las citas no han llegado a buen puerto y la oferta laboral del Gobierno no cuenta con el aval del colectivo de trabajadores públicos.

Los sindicatos han denunciado que, hasta el Consejo de Ministros de este martes, no se conocían las cifras de la oferta y se han quejado de la falta de transparencia del Ministerio.