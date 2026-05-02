Nuevo récord de pluriempleo: sube un 14% y ya hay 611.000 personas con más de un trabajo para llegar a final de mes

Más del 80% de los pluriempleados trabajan en el sector servicios, especialmente en hostelería, desempeñando varios empleos en el mismo sector.

La tendencia al pluriempleo está impulsada por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de precios, llevando a más trabajadores a buscar ingresos adicionales para llegar a fin de mes.

El pluriempleo se ha duplicado en la última década y ha crecido un 36% respecto a los años previos a la pandemia de Covid.

El número de personas con más de un empleo en España alcanzó un récord histórico de 611.600 en el primer trimestre de 2026, un 13,7% más que el año anterior.

La última edición de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reflejado varios datos negativos del mercado laboral español, como la mayor pérdida de empleo de los últimos 13 años. A esta evidencia se suma la evolución del pluriempleo, que, de nuevo, rompe récords año tras año.

Durante el primer trimestre de 2026, los ocupados con dos o más trabajos se elevaron a 611.600 personas. Se trata de una cifra inédita e histórica durante los primeros tres meses del año en España.

De hecho, los pluriempleados de 2026 sumaron un 13,7% más que los que había en el primer trimestre del año pasado, que es el periodo comparable.

Si esta evolución del pluriempleo se sostiene en los próximos meses, todo apunta que 2026 cerrará igualmente que 2025: con nuevas cifras históricas de trabajadores con más de un empleo.

El pluriempleo cada vez cobra más fuerza en el mercado laboral. Las cifras actuales suponen, prácticamente, el doble que hace diez años.

No es un fenómeno nuevo en la historia laboral de nuestro país. En los años previos a la crisis financiera, había también una proporción elevada de trabajadores con más de un empleo.

Sin embargo, los pluriempleados cayeron por la crisis pasada de 2008. Se trata de una consecuencia lógica del desplome del mercado laboral y de la oferta de puestos de trabajo. Si no se puede encontrar un primer empleo, es mucho más improbable encontrar un segundo.

Con todo, se trata de un escenario que se ha vuelto común tras la irrupción de la pandemia de Covid y el crecimiento de la oferta de empleo. De hecho, la cantidad de trabajadores en esta situación se ha elevado un 36% respecto a los años anteriores a la crisis sanitaria.

Sin embargo, el pluriempleo y que los trabajadores recurran a él es también fruto de la pérdida de poder adquisitivo sucedida en los últimos años por la inflación.

En la práctica, el salario medio permite llenar un poco menos la cesta de la compra que hace cinco años, pese a que la nómina sea más alta.

Así, el constante incremento de los precios por encima de los salarios ha llevado a que se disparen los trabajadores que recurren a tener más de un empleo para poder llegar a final de mes.

La amplia mayoría de los trabajadores que recurren al pluriempleo (más del 80%) provienen del sector que más empleo genera: el de los servicios.

Y suelen encontrar su empleo secundario (o terciario, incluso, según el caso) también en este sector, según la estadística del INE. Un ejemplo claro es el de la hostelería, donde camareros y cocineros trabajan para más de un establecimiento.