Los salarios se estancan en 2026 y registran su peor subida de los últimos cinco años pese al incremento de la inflación

Las claves

Las claves Generado con IA Los salarios en España apenas crecieron un 0,8% en el primer trimestre de 2026, el peor dato trimestral desde 2021. Este estancamiento salarial se produce pese a la subida del SMI al 1.221 euros y el aumento del 1,5% para funcionarios. La inflación alcanzó el 3,4% en marzo, lo que anticipa una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. La productividad por hora trabajada creció un 1%, mientras que la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo cayó un 0,1%.

Este 1 de mayo llega con los salarios estancados. Al menos en lo que va de 2026.

Así lo indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que apunta que los sueldos de los trabajadores españoles han registrado este año uno de sus peores aumentos trimestrales de la década.

Concretamente, los salarios crecieron un escaso 0,8% trimestral entre enero y marzo, según los datos de Contabilidad Nacional adelantados por el INE.

Esta cifra supone el peor incremento de este indicador desde el segundo trimestre de 2021, cuando el aumento salarial fue prácticamente imperceptible: del 0,12%.

De hecho, para hallar un dato más negativo hay que asomarse al primer semestre de 2020. En este periodo estalló la pandemia de Covid, que causó una reducción contundente de las remuneraciones por la caída de la actividad.

Este estancamiento de los sueldos a principios de año llama la atención porque, precisamente en el primer trimestre, varios colectivos de asalariados tuvieron mejoras en sus remuneraciones en este periodo.

Para empezar, a mediados de febrero el Gobierno aprobó subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Un aumento del 3,1% que se tenía que aplicar de forma retroactiva hasta el mes de enero.

También está el caso de los funcionarios y de los trabajadores de las Administraciones Públicas, cuyo salario registró un 1,5% de alza desde el 1 de enero de este año.

El estancamiento de los salarios se genera en un contexto complicado. La inflación en el primer trimestre del año sufría los efectos de la guerra de Irán, yéndose en marzo al 3,4%. Todo apunta a que se viene una nueva pérdida de poder adquisitivo para los asalariados españoles.

Por otro lado, este contexto de contención salarial (al menos en el primer trimestre del año) tiene efectos positivos en la productividad por hora efectivamente trabajada, que se elevó un 1% intertrimestral.

Una productividad por hora trabajada que, por cierto, encadena prácticamente dos años de mejoras consecutivas en términos interanuales, con un 0,6% entre enero y marzo.

Sin embargo, esto no se cumple en la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, que suma cuatro trimestres en negativo. A principios de 2026 se redujo un leve 0,1%.