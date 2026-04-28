El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Riesgos Laborales para que "nadie enferme ni muera en el trabajo"

El convenio 191 de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo ha entrado en vigor, reconociendo la seguridad laboral como un derecho humano.

La nueva ley se aplicará a todos los trabajadores, incluyendo autónomos y empleados del sector público, debido al aumento de la siniestralidad laboral.

La reforma incorpora la perspectiva de género, la edad del trabajador, los riesgos climáticos y los psicosociales en la evaluación de la prevención.

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para evitar enfermedades y muertes en el trabajo.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, para que "nadie enferme ni muera en el puesto de trabajo".

Así lo ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data de 1995, fue uno de los compromisos adquiridos en la Ley Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que ya preveía la necesidad de revisar esta norma tras 30 sin actualizarse.

La ministra ha recordado que en el año 2025 fallecieron más de 700 personas en su puesto de trabajo, una cifra que es "brutal" a pesar de que se ha reducido un 40%, y ha calificado la siniestralidad laboral del "principal problema" en España.

Asimismo, ha destacado que las enfermedades profesionales han ascendido a 30.713, las no traumáticas aumentaron en 34.440 y hay cerca de tres millones de personas trabajadoras en el mundo, según la OIT, que han fallecido en el puesto de trabajo, mientras que las incapacidades temporales en España por síntomas emocionales se han incrementado un 500%.

Yolanda Díaz ha recalcado que la reforma incorpora la perspectiva de género y la edad del trabajador a la hora de evaluar la prevención, junto a los riesgos climáticos y los psicosociales.

"Hablamos de absentismo, pero los datos de aumento de IT por salud mental se han incrementado un 500%, no es una maldición divina en España o Europa. Tenemos en esta ley la posibilidad de abordar futuros absentismo, actuar antes para que la ciudadanía no enferme. Es mejor actuar ex ante que culpar a los trabajadores que enferman de una responsabilidad que no es suya", ha expuesto.

La ministra ha destacado que esta reforma se aplicará a todos los trabajadores del país, a los trabajadores del sector público, así como a los autónomos que trabajan en coordinación con las empresas principales ante el incremento del 71,4% del índice de incidencia de siniestralidad de los trabajadores por cuenta propia.

Riesgos psicosociales

Además, la vicepresidenta segunda ha subrayado que esta reforma incluye la modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para que el pronto pago en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales no se pueda aplicar.

Sobre los plazos de entrada en vigor, Díaz ha indicado que este martes se aprueba la norma, y más adelante, como se comprometió con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, se aprobará un reglamento de desarrollo sobre la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras contra los riesgos psicosociales y frente al cambio climático, algo para lo que no hay plazos.

"Primero se aprueba una norma y luego se hacen los reglamentos. No se puede hacer de ninguna otra manera. Por tanto, lo que hacemos hoy es aprobar esta norma y luego, no se preocupen, vamos a cumplir a pies juntillas antes de que acabe la legislatura", ha añadido.

Además, según ha anunciado Yolanda Díaz, este martes ha entrado en vigor el convenio 191 de la OIT que regula la Seguridad y Salud en el Trabajo.

"Este convenio lo depositamos hace meses en Ginebra y hoy entra en vigor en nuestro país. Por lo tanto, el convenio 191 que regula la seguridad y la salud en el trabajo, el convenio más novedoso, entra en vigor. Y la clave sustancial para todas las empresas de nuestro país es que declara la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho humano", ha expuesto.