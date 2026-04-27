Garamendi carga contra Yolanda Díaz: "Ya no hay decretos ley, hay reales órdenes, como en la época de Franco"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Garamendi critica a Yolanda Díaz por presentar reformas sin pasar por el diálogo social y compara la situación con la época de Franco. Garamendi se refiere especialmente al anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales que el Consejo de Ministros aprobará próximamente. El presidente de la CEOE reclama la importancia del diálogo social entre empresarios y sindicatos en la elaboración de leyes laborales. Garamendi defiende el uso de la energía nuclear en España y considera ilógico cerrar centrales nucleares como la de Almaraz, destacando su importancia en la demanda eléctrica nacional.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien ha reprochado que presente "cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social".

Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha presentado al presidente de la CEV, Vicente Lafuente, también ha criticado que ya no hay proyectos de ley o reales decretos ley, sino "reales órdenes", como "en la época de Franco".

Así se ha referido Garamendi en declaraciones a los periodistas al anteproyecto de ley que reforma la ley de prevención de riesgos laborales que aprobará este martes el Consejo de Ministros, según anunció Díaz.

"La vicepresidenta últimamente presenta cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social, por tanto no sé qué va a presentar. Lo único que sé es que ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley, ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco", ha expresado.

El presidente de la patronal ha afirmado que es a lo que están acostumbrados porque "cada día es una nueva" y mañana se enterarán de qué va esta reforma, aunque ha advertido de que "no se pueden mezclar la política con las cosas de comer" y, en este caso, "con las cosas desde el punto de vista de la empresa".

Garamendi ha reclamado "simplemente diálogo social", que en su opinión, es "básicamente el bipartito: nosotros con los sindicatos", y ha recordado que los empresarios también son "parte integrante de ese diálogo social".

Energía nuclear

Por otro lado, también ha defendido la energía nuclear al considerar que "no tiene mucho sentido" que se dé la espalda, especialmente, cuando hay sobre la mesa "una posible crisis energética" y es necesario hablar de "la autonomía estratégica".

En todo caso, ha considerado que "no tiene mucho sentido" que en Extremadura se quiera cerrar la central nuclear de Almaraz cuando en estos momentos "estamos con todo lo que es la crisis de la guerra" y "cuando tenemos una dependencia muy alta" del gas, donde prácticamente el 40 % depende de Estados Unidos.

Asimismo, ha señalado que prácticamente el 20 % del consumo de la demanda eléctrica en España es nuclear, por lo que cerrar las centrales sería "restarle una parte importantísima".

Además, ha destacado que la Unión Europa "está diciendo que -la energía nuclear- es una tecnología renovable, que no es contaminante", y ha advertido de que si se cierra la central y pasan ocho meses, "será muy difícil volver a abrirla".

Garamendi ha insistido en que "no tiene mucho sentido que se esté dando la espalda" a este tipo de energía y que se esté renunciando a algo que se tiene, a su juicio, "por motivos ideológicos".