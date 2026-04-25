Telefónica, Capgemini, Glovo, Nestlé... Los despidos colectivos se disparan en España un 7,3% y seguirán creciendo en 2026

Además de los despidos, se prevé que muchas empresas contraten nuevos perfiles digitales para adaptarse a los cambios tecnológicos.

El desarrollo de la digitalización y la inteligencia artificial impulsa la reestructuración de plantillas, especialmente en el sector tecnológico.

Grandes empresas como Telefónica, Capgemini, Inetum, Avatel, Ericsson, Iberia, Glovo, Nestlé y PepsiCo han anunciado ERE que supondrán la salida de miles de empleados.

Los despidos colectivos en España han aumentado un 7,3% en 2026, afectando a más de 4.000 trabajadores, principalmente en los sectores servicios e industria.

El Gobierno presume de que el mercado laboral ha llegado ya a los 22 millones de ocupados (desestacionalizados, claro), un récord histórico. Pese a ello, este 2026 va a estar jalonado de despidos colectivos.

Numerosos gigantes empresariales ya han anunciado varios expedientes de regulación de empleo (ERE) que van a significar la extinción contractual de miles de trabajadores. Y todo ello con una crisis incipiente, la de la guerra de Irán, de la que sólo se están sufriendo las primeras consecuencias.

Los datos del Ministerio de Trabajo no engañan. Sólo hasta febrero, los trabajadores afectados por despidos colectivos habían aumentado un 7,3% en 2026, superando los 4.000 perjudicados, la mayoría del sector servicios y de la industria.

Y este fenómeno va a seguir creciendo, y mucho en los próximos meses. Por distintas razones, numerosas compañías españolas o con presencia en nuestro país han decidido activar ERE para aligerar sus plantillas.

Uno de los casos más llamativos es el de Telefónica. La teleco pactó a finales de diciembre con los sindicatos un ERE (voluntario) que finalmente afectará a 4.772 trabajadores. Y las salidas de los trabajadores no se están produciendo hasta el presente 2026.

No es la única empresa tecnológica que recurre al despido colectivo. Son varias las que han usado este método en casi cuatro meses de 2026.

Hace unos días Capgemini anunció un ERE que afectará a unos 748 puestos de trabajo. La consultora alude a una reestructuración de su plantilla obligada por el "cambio tecnológico" así como la "evolución de las necesidades de los clientes".

Esta misma semana la consultora tecnológica Inetum se sumaba a esta tendencia con otro despido colectivo. El objetivo es que se quede en los 425 empleados (un 5% de su plantilla en España).

En febrero, dirección y sindicatos cerraron el ERE de Avatel. En este caso, hablamos de 290 despidos. Por su parte, Ericsson también optó por el ERE, que en su caso afecta a 164 trabajadores de su filial en España.

Todas estas compañías están relacionadas con las nuevas tecnologías. El desarrollo de la digitalización y el uso interno de la inteligencia artificial juega un rol muy importante en la reestructuración de estas plantillas. Y todo parece indicar que este sector va a mantenerse como la principal fuente de ERE, dados los anuncios recientes de empresas como Meta, Microsoft o Amazon a nivel internacional.

Sin embargo, hay más sectores que se suman a la tendencia al despido colectivo. Iberia ha puesto en marcha uno voluntario que afecta a casi mil trabajadores.

Más conflictivo está siendo el de Glovo. Este mismo fin de semana sus riders han decidido ir a la huelga por la decisión de la plataforma digital de despedir a 750 repartidores.

El sector de la alimentación no se libra de las reestructuraciones de plantilla. Este es el caso de Nestlé, que ya ha anunciado un despido colectivo que afectará a más de 300 trabajadores en España.

PepsiCo también hace recortes en España. La multinacional que detenta productos como Pepsi, Seven Up y las papas Lays ha decidido despedir a más de 400 empleados, una reestructuración que se concentrará en el departamento comercial de distribución de estos productos. La compañía externalizará esta actividad.

¿La tendencia va a ir a más? Fuentes laborales consultadas por este periódico consideran que sí. Las plantillas de muchas empresas se tienen que ajustar a la digitalización de sus procesos (con la aplicación de la inteligencia artificial como principal vector de cambio).

Pero esto, indican, no significará sólo despidos sino también contrataciones de otros perfiles, como los digitales.