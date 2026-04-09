La OCDE critica la elevada carga fiscal al trabajo en España y propone apostar por impuestos como el IVA

El organismo recomienda reforzar la coordinación regional en políticas de prevención ante desastres y ampliar la inversión en infraestructuras de red y resiliencia climática.

La OCDE destaca la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema tributario español y de invertir en innovación, infraestructuras y formación para incrementar la productividad.

El informe señala que la alta carga fiscal desincentiva el empleo y la creación de puestos de trabajo, y sugiere reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales.

La OCDE critica la elevada carga fiscal sobre el trabajo en España y recomienda apostar por impuestos menos distorsionadores como el IVA y tasas medioambientales.

El sistema tributario español impone una elevada carga al trabajo, lo que desincentiva la búsqueda de empleo y la creación de puestos de trabajo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De esta forma, la OCDE recomienda a España apostar por impuestos "menos distorsionadores" como el IVA y los gravámenes medioambientales, así como por reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales.

La primera edición del informe Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad, presentado este jueves con el objetivo de impulsar reformas estructurales que mejoren la productividad, reconoce en el capítulo dedicado a España que la brecha de ingresos con las economías más avanzadas "se ha reducido recientemente", gracias al sólido y constante crecimiento del PIB de los últimos años.

Asimismo, el think tank de las economías avanzadas destaca el moderado crecimiento de la productividad observado en el país en los últimos años tras una década de debilidad, mientras que el mercado laboral ha mejorado significativamente, aunque persisten tasas de desempleo aún elevadas.

"España ha mostrado un desempeño positivo en la productividad laboral por hora desde 2022, junto con una fuerte creación de empleo, pero aún mantiene una brecha significativa con la zona euro y los principales países de la OCDE", señala la organización con sede en París, para la que un mayor crecimiento de la productividad y la gestión del envejecimiento de la población "requieren un mercado laboral flexible y un sector empresarial dinámico".

En el ámbito fiscal, el informe de la OCDE subraya la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema tributario, que presenta varias deficiencias que dificultan la productividad y el rendimiento de los ingresos, ya que "impone una alta carga al trabajo", desalentando el empleo y la creación de puestos de trabajo.

Asimismo, considera que el sistema también muestra un sesgo hacia la deuda sobre el capital, lo que resta incentivos a la inversión y la innovación, mientras que advierte de que varios gastos fiscales, como las exenciones del IVA y los tipos reducidos, disminuyen la neutralidad y reducen la base imponible.

Incentivos laborales

De este modo, la OCDE recomienda a España reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionadores como el IVA y las tasas ambientales, así como reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales sin penalizar las ganancias de ingresos.

Por otro lado, el documento advierte de que España se enfrenta a crecientes costes económicos y fiscales derivados de los desastres relacionados con el clima y, si bien considera que la política de adaptación española está bien alineada con las mejores prácticas, considera que su implementación sigue siendo desigual a nivel regional y local, mientras que la falta de inversión en medidas preventivas agrava las vulnerabilidades.

En este sentido, la OCDE recuerda que el país ha incrementado significativamente la generación de electricidad renovable al tiempo que ha reducido los precios mayoristas, mientras que se están implementando algunas medidas para hacer frente a las restricciones de suministro, la congestión de la red y los retrasos en la tramitación de permisos.

De tal manera, apuesta por "ampliar la inversión en infraestructura de red" y recomienda a España mejorar la coordinación entre las administraciones para armonizar las políticas de prevención y reforzar las capacidades municipales, así como aumentar las inversiones en infraestructura de resiliencia y preparación ante desastres, además de agilizar los procesos de concesión de permisos y acelerar la inversión en infraestructura de red, incluidas las interconexiones.

En cuanto al impulso a la innovación, el informe señala que España se encuentra entre los países de la OCDE con menor porcentaje de empresas innovadoras y presenta un bajo gasto empresarial en I+D en comparación con los países con mejor desempeño, mientras que las pymes españolas tienen un acceso restringido a mano de obra cualificada y financiación externa.

A este respecto, las recomendaciones de la OCDE pasan por simplificar los procedimientos de solicitud y reembolso para acceder a las ayudas públicas a la I+D mediante una plataforma digital de ventanilla única, así como promover el uso de financiación basada en el mercado entre las pymes, fomentando la cooperación público-privada, y ampliando los servicios de asesoramiento digital y formación específicos para pymes, incluyendo el uso de IA, infraestructura y servicios en la nube y análisis de datos.

Por otro lado, la OCDE hace hincapié en la importancia de invertir en capital humano, apoyando a quienes abandonan prematuramente los estudios y promoviendo el aprendizaje y la mejora de las competencias de los adultos, para lo que propone ofrecer planes de formación profesional flexibles, con especial atención a la FP dual.

Asimismo, con el objetivo de impulsar la movilidad y participación laboral, apuesta por reforzar las políticas activas del mercado laboral, ya que, a pesar de la mejoría de los últimos años, España sigue registrando una tasa de empleo inferior a la media de la UE y la OCDE, mientras que las tasas de paro siguen siendo elevadas, especialmente entre los jóvenes.

En este sentido, insta a reforzar el papel de las oficinas públicas de empleo regionales mediante la digitalización, el aumento de personal y una mayor colaboración con el sector privado, mientras que propone ampliar las opciones de formación flexible y a distancia para adaptarse a los diferentes horarios y necesidades, facilitando así el acceso a la formación y el perfeccionamiento profesional a un mayor número de personas.