Universae y El Español impulsan el I Premio Nacional de Formación Profesional con cinco categorías

Miembros del jurado de los Premios Nacionales de FP organizados por Universae y El Español. De izquierda a derecha: Arturo Criado, Eduardo Nolla, Daniel Muñoz, Cruz Sánchez de Lara, Alejandro Merino, Rubén Benet y Antonio Cánovas.

Las claves nuevo Generado con IA Universae y EL ESPAÑOL organizan los I Premios Nacionales de Formación Profesional para destacar la importancia y prestigio de la FP en España. Los galardones cuentan con cinco categorías: Institución Pública, Empresa Comprometida, Promotor/a, Divulgador y Mejor Profesor/a de FP. Candidaturas de instituciones públicas y empresas de toda España compiten por su apuesta en empleabilidad, innovación educativa y conexión con la industria. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 21 de mayo en el Museo Lázaro Galdiano, tras la deliberación de un jurado de expertos del sector.

El centro de formación Universae y EL ESPAÑOL se preparan para celebrar los Premios Nacionales de Formación Profesional en colaboración con la Fundación Ramón Areces.

El objetivo de esta convocatoria es reforzar el prestigio social de la Formación Profesional (FP) en España, así como reconocer a instituciones, empresas, profesionales y docentes que desempeñan un papel fundamental al impulsar la FP en nuestro país.

Además, los galardones buscan potenciar el vínculo de este tipo de docencia con el tejido empresarial y destacar su impacto en la empleabilidad de los estudiantes.

Para ello, se han establecido un total de cinco categorías, divididas en Institución Pública Referente en FP, Empresa Comprometida con la FP, Promotor/a de la FP, Divulgador de la FP y Mejor profesor/a de FP.

La primera de ellas busca reconocer el papel de una institución pública referente en la apuesta por la Formación Profesional. El premio distinguirá a un organismo que sea motor de empleabilidad, innovación educativa y cohesión social y que impulse políticas, recursos y alianzas que fortalezcan el ecosistema de la FP.

Las candidatas

Entre las candidaturas se valorará el crecimiento de plazas en este tipo de formación, la modernización de la FP, la conexión con las empresas y la empleabilidad conseguida y el prestigio social del modelo educativo.

La Comunidad de Madrid es una de las entidades territoriales que optan a esta categoría. La estrategia de la CAM en materia de FP destaca por su expansión sostenida de plazas, su apuesta tecnológica y la creación de nuevos centros de formación.

La Generalitat Valenciana también aspira al reconocimiento. Su modelo se ha enfocado en impulsar nuevos ciclos, integrar innovaciones educativas y especializar de manera sectorial la oferta educativa.

El Gobierno Vasco es otro de los candidatos al premio. Su modelo de FP cuenta con una tradición de excelencia y está altamente conectado con la industria, lo que le ha llevado a tener una alta empleabilidad y un sostenido reconocimiento internacional.

También la Generalitat de Catalunya compite por la distinción. Su aval: un sistema de FP consolidado, con alta tradición industrial y un fuerte tejido productivo.

Por último, la Junta de Andalucía también aspira al premio. La comunidad andaluza es reconocida por su gran volumen de alumnado, su reciente expansión del número de plazas y su foco en sectores como la agroindustria y la tecnología.

El sector privado

La categoría de Empresa Comprometida con la FP aspira a premiar el compromiso real del sector privado con la integración del talento procedente de la FP, tanto en prácticas como en contratación y apoyo a la FP Dual.

Entre los candidatos a obtener el reconocimiento está PIMEC. La patronal catalana de pequeñas y medianas empresas y autónomos ha impulsado programas de FP Dual. Además, ha actuado como intermediario entre el sistema educativo y la empresa.

También FRIME se encuentra entre los candidatos. La compañía líder de pesca sostenible de atún, pez espada y semiconservas integra la FP Dual en su plantilla y apuesta por el talento joven técnico bajo un modelo de formación en un contexto productivo real.

Acciona es otra de las aspirantes. La compañía participa en la FP Dual en sectores técnicos y colabora con centros formativos por necesidades estructurales de perfiles.

Telefónica también está en la lista. El gigante de la comunicación es un defensor del modelo público de FP Dual y participa en alianzas nacionales además de implicarse en el diseño formativo de los grados.

Iberdrola completa la serie. La energética ha sido reconocida por su inversión en infraestructuras formativas reales, así como por su formación masiva y sistemática de manera interna.

La defensa de la FP

Otra de las categorías que integran los premios es la de Promotor/a de la FP. En esta disciplina se busca reconocer a figuras o entidades que defienden la Formación Profesional y muestran su potencial como camino de excelencia.

Una de las que opta al galardón es la Red de Embajadores de Somos FP. Este colectivo de jóvenes se mueve entre centros y ferias de toda España buscando promover de manera activa la Formación Profesional.

También la red de Embajadores Erasmus+ (SEPIE) es candidata al premio. En ella, estudiantes y docentes visibilizan experiencias y oportunidades internacionales asociadas a la Formación Profesional.

FPEmpresa es otra de las figuras que puede llevarse la mención. Esta asociación sin ánimo de lucro de centros educativos facilita la transferencia de metodologías y buenas prácticas en la docencia dentro de la FP.

La Fundación CaixaBank Dualiza también aspira al galardón. La organización impulsa programas, alianzas y consolida iniciativas sostenibles por la empleabilidad juvenil a lo largo del territorio nacional.

El último de los candidatos es FINEXIT. Este proyecto itinerante e innovador de educación financiera recorre los centros de FP con formatos de aprendizaje activo.

Divulgar, clave

Los Premios Nacionales de Formación Profesional también dedican un espacio a reconocer a los Divulgadores de la FP. En esta categoría se pretende distinguir a quienes contribuyen a dignificar y visibilizar la FP ante la sociedad desde los medios, redes sociales o instituciones.

Entre las personas que optan al reconocimiento está Isabel Fernández Solo de Zaldívar, profesora en UNIR; Teresa Alvarado Turiel, de FEAE Castilla y León; Santiago García, de CECE; Ismael Prados Soto, cocinero y divulgador gastronómico; y Miriam Silva, mecánica en Renfe primera mujer comisaria técnica del Rally Dakar.

Mejor profesor de España

Por último, los galardones nacionales de FP premiarán al mejor profesor de FP del país. El reconocimiento busca distinguir al docente que destaque por su excelencia pedagógica, así como por el acompañamiento al alumnado y su vinculación laboral.

Como candidatos se encuentran cinco profesores de distintos puntos de la geografía española. Una de ellas es María García-Saúco Hijan, docente en el TEIDE Centros de Formación de Madrid.

En la lista también está Juan Carlos González Hernández, profesor en el CPFP Río Duero de Valladolid.

Ángel Luis González Serrano es otro de los candidatos. Es profesor de Informática en Puertollano (Ciudad Real) y ya ha sido incluido en el Top 50 del Global Teacher Prize.

También Patricia Santos, docente en el IES Profesor Isidoro Sánchez de Málaga opta al galardón. La profesora ya fue elegida Mejor Docente de FP en tres ediciones de los Premios Educa ABANCA.

Por último, José María Pérez, profesor en el IES Alonso de Madrigal de Ávila. El docente también fue ya reconocido como finalista en los Premios Educa ABANCA.

La ceremonia, en mayo

Para saber quiénes terminan finalmente llevándose los galardones habrá que esperar al próximo 21 de mayo. Ese día tendrá lugar en el Museo Lázaro Galdiano la ceremonia en la que se otorgarán los Premios Nacionales de FP organizados por Universae, EL ESPAÑOL y la Fundación Ramón Areces.

Sin embargo, la decisión ya está tomada. Reunidos el pasado 24 de marzo en las instalaciones de Universae, los componentes del jurado fallaron los premios tras valorar cada una de las candidaturas en las diferentes categorías.

El jurado que votó y seleccionó a los premiados entre las candidaturas estuvo conformado por un total de siete miembros.

La composición del jurado fue la siguiente: Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Antonio Cánovas, presidente de Universae; Eduardo Nolla, consultor internacional en Educación; Rubén Benet, Apple Professional Learning Lead Iberia; Alejandro Merino, director de Desarrollo Corporativo y Alianzas del Comité Paralímpico; Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL - Invertia y Daniel Muñoz, director General de producto.

Estos premios buscan poner en valor un modelo educativo que ya reúne a más de 1,2 millones de alumnos en las aulas españolas. Su principal atractivo: priorizar las competencias técnicas y prácticas sobre la formación académica tradicional.

En palabras de Francisco Cámara, director General de Universae, "el momento que vive la Formación Profesional en España representa una oportunidad histórica para dignificar y reconocer el talento técnico que sostiene el empleo del país".

Cámara también destaca la iniciativa de Universae junto a EL ESPAÑOL en la organización de estos premios. "Los Premios Nacionales de FP nacen como una iniciativa necesaria: queríamos crear un espacio que visibilizara el mérito, el esfuerzo y la excelencia de instituciones, docentes y empresas en un momento en el que la FP se ha convertido en pilar estratégico del desarrollo económico".

Para el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, estos premios "suponen un reconocimiento para visibilizar el trabajo y el esfuerzo de todas las empresas e instituciones comprometidas con la Formación Profesional". Recuerda, además, que este diario siempre ha respaldado este tipo de formación para lo que está adherido a la Alianza para la FP Dual que impulsan las Cámaras de Comercio.