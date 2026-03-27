El Gobierno pondrá en marcha en abril la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios

UGT y CCOO apoyan la medida, mientras que CSIF condiciona su apoyo al cumplimiento del compromiso de aplicarla a todo el personal de la AGE.

El acuerdo se llevará a cabo en colaboración con los sindicatos y deberá ser implementado en todos los ministerios.

Esta medida ya se aplica en algunas comunidades autónomas, pero ahora se extenderá a los funcionarios estatales tras Semana Santa.

El Gobierno implementará la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado en la primera quincena de abril.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha avanzado que en la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE).

El ministro ha recordado que hay comunidades autónomas en las que ya se está aplicando la jornada de 35 horas entre el funcionariado, pero que en la AGE se empezará a aplicar en la primera quincena de abril, tras Semana Santa.

También ha recalcado que esta medida se llevará a cabo en acuerdo con las organizaciones sindicales y que habrá que desarrollarla con todos los ministerios. Así lo ha anunciado este viernes durante unas jornadas de elDiario.es.

De hecho, este viernes la Secretaría de Función Pública se reunirá con la Mesa de Negociación de la AGE para suscribir el acuerdo, que desde UGT y CCOO ya han avanzado que avalarán, mientras que CSIF ha indicado que darán su 'sí' si el Gobierno cumple con el compromiso de implantar la jornada de 35 horas en todo el personal de la AGE.

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