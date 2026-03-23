El 'sorpasso' de la Formación Profesional: el nuevo motor que ya lidera el empleo en España

La Formación Profesional (FP) supera los 1,2 millones de alumnos en España y se consolida como la principal vía de acceso al empleo.

El 46,96% de las ofertas de empleo ya requieren titulados de FP, superando ampliamente a las demandas para universitarios.

Se crean los Premios Nacionales de FP, impulsados por Fundación Ramón Areces, Universae y El Español, para reconocer la excelencia en el sector.