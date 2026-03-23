El 'sorpasso' de la Formación Profesional: el nuevo motor que ya lidera el empleo en España
La modalidad alcanza un récord histórico con 1,2 millones de alumnos y se consolida como la opción preferida por las empresas, duplicando la demanda de titulados universitarios en el mercado laboral.
Las claves
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La Formación Profesional (FP) supera los 1,2 millones de alumnos en España y se consolida como la principal vía de acceso al empleo.
El 46,96% de las ofertas de empleo ya requieren titulados de FP, superando ampliamente a las demandas para universitarios.
Se crean los Premios Nacionales de FP, impulsados por Fundación Ramón Areces, Universae y El Español, para reconocer la excelencia en el sector.
El 70% de la ciudadanía asocia la FP con el éxito laboral, reflejando un cambio social y el auge de sectores como sanidad, informática y energía.
España asiste a una transformación sin precedentes en su modelo educativo y productivo, un cambio de guardia donde la Formación Profesional (FP) ha dejado de ser el eterno "plan B" para convertirse en la columna vertebral del sistema.
Según los últimos datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso 2025-2026, la madurez de este modelo es ya una realidad incontestable con más de 1,2 millones de alumnos matriculados.
Esta eclosión no es fruto del azar, sino de una alineación estratégica entre las aulas y un mercado laboral que, de forma cada vez más evidente, prioriza las competencias técnicas y prácticas sobre la formación académica tradicional.
Este fenómeno, que los analistas ya califican como el 'sorpasso' educativo, queda reflejado en las cifras de empleabilidad más recientes: el 46,96 % de las ofertas de empleo en nuestro país ya requieren titulados de FP, una cifra que pulveriza el 21,42 % registrado por los candidatos universitarios.
Como reflejo de este prestigio al alza y con el objetivo de blindar la excelencia en el sector, nace una iniciativa pionera que viene a institucionalizar el reconocimiento a sus protagonistas: los Premios Nacionales de FP.
Premios Nacionales FP
Organizados de forma conjunta por la Fundación Ramón Areces, Universae y El Español, estos galardones nacen con la vocación de poner rostro y nombre al esfuerzo colectivo que ha situado a la formación técnica en la vanguardia.
La importancia de estos premios trasciende lo meramente simbólico, ya que buscan incentivar la colaboración público-privada y la calidad docente en un momento crítico para el desarrollo industrial y tecnológico de España.
La percepción social ha dado un vuelco radical gracias a este tipo de impulsos.
El Barómetro de la Formación Profesional 2026 revela que casi el 70 % de la ciudadanía valora positivamente esta vía, asociándola directamente con el éxito laboral.
Las empresas españolas han enviado un mensaje claro: buscan perfiles capaces de integrarse de forma inmediata en entornos de alta especialización.
Esta demanda es especialmente voraz en sectores estratégicos como la sanidad, la informática y la nueva industria energética, áreas donde la FP ha demostrado una agilidad de adaptación muy superior.
En definitiva, España ha logrado sincronizar su sistema de cualificación con las potencias del entorno, consolidando un nuevo paradigma donde el éxito profesional se escribe a través de la especialización técnica, marcando el inicio de una era donde la Formación Profesional es, por derecho propio, la gran protagonista del futuro laboral español.