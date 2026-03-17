Los costes laborales y los salarios suben a cierre de 2025 hasta cifras récord en 25 años

España registró 155.737 vacantes de empleo en el cuarto trimestre de 2025, la cifra más alta desde el verano de 2023, sobre todo en el sector servicios.

Las mayores subidas de coste laboral se dieron en educación (+7,8%) y transporte y almacenamiento (+6,2%), y los salarios crecieron en todas las comunidades salvo Asturias.

Los salarios brutos subieron un 3,6% interanual hasta 2.531 euros, mientras que los costes no salariales aumentaron un 4,4%.

El coste laboral medio por trabajador alcanzó los 3.382,48 euros mensuales en el cuarto trimestre de 2025, la cifra más alta desde 2000.

El coste laboral medio por trabajador y mes subió un 3,8% en el cuarto trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.382,48 euros. Esta cifra es la más alta en un cuarto trimestre desde el año 2000, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento interanual del coste laboral, ocho décimas superior al experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 20 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre de 2025, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 3,6% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.531 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un cuarto trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el cuarto trimestre del año pasado 851,44 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,4%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,5% interanual en el último cuarto de 2025.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 3,4% en tasa interanual en el cuarto trimestre de 2025, hasta los 26,51 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3,7% interanual, hasta los 22,23 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el cuarto trimestre de 2025 un 3,6% en tasa interanual, cinco décimas más que en el trimestre anterior. Con este incremento, se acumulan 21 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (cuarto trimestre de 2025 sobre tercer trimestre del mismo año), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 1% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, una décima más que en el trimestre previo. Con esta subida trimestral, ya son 22 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

Por CCAA

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en educación (+7,8%, hasta los 3.345,09 euros por trabajador y mes) y en transporte y almacenamiento (+6,2%, hasta los 3.633,9 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, los únicos descensos interanuales del coste laboral los experimentaron las actividades artísticas (-5,9%, hasta los 2.214,39 euros por trabajador y mes), y las industrias extractivas (-0,4%, hasta los 4.875,39 euros por trabajador y mes).

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en las actividades sanitarias (+1,4%), Administración Pública (+1,5%) y suministro de energía y agua (+2%). En el caso de la hostelería, el coste laboral subió un 2,5% interanual en el cuarto trimestre de 2025, hasta los 2.015,64 euros por trabajador y mes, siendo el coste laboral más bajo de todas las secciones de actividad.

Los salarios subieron en el cuarto trimestre de 2025 en todas las comunidades autónomas en tasa interanual, salvo en Asturias, donde disminuyeron un 1,4%. Los mayores repuntes correspondieron a La Rioja y Baleares, con ascensos del 8,3% y del 6,1%, respectivamente.

Vacantes de empleo

En términos absolutos, los costes salariales más altos los registraron Madrid (3.098,99 euros mensuales, un 5,3% más), País Vasco (2.860 euros, +4,2%) y Navarra (2.806,82 euros, +5,2%). Por contra, Extremadura, con 2.035,32 euros (+1,5%), y Canarias, con 2.055,94 euros (+4%) registraron los salarios más bajos.

El único descenso autonómico de los salarios se lo anotó Asturias, con un retroceso interanual del 1,4%, hasta los 2.427,6 euros por trabajador y mes.

El salario por hora subió también en todas las regiones en el cuarto trimestre de 2025 menos en Asturias (-0,8%). Los mayores incrementos los protagonizaron La Rioja (+8%) y Canarias (+5,6%).

El INE ha informado además de que en el cuarto trimestre de 2025 se registraron 155.737 vacantes de empleo en España, lo que supone 7.719 más que en el mismo trimestre del año pasado y la cifra más elevada en cualquier trimestre desde el verano de 2023.

Del total de vacantes contabilizadas entre octubre y diciembre, el 86,3% pertenecían al sector servicios, con 134.461 vacantes, mientras que el 8,9% se englobaban en la industria (13.868 vacantes) y el 4,8%, en la construcción (7.407 vacantes).

Se entiende por vacante de empleo como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 91% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre octubre y diciembre porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 5,3% aludían al elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.

Madrid y Cataluña concentraron el mayor número de vacantes del último cuarto del año pasado, con 28.564 y 28.431, respectivamente, mientras que Cantabria y La Rioja presentaron las menores cifras, con 960 y 544 vacantes, respectivamente.