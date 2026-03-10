CEOE no negociará con Trabajo democratizar las empresas: "Es otro ejercicio intervencionista"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Las claves nuevo Generado con IA La CEOE ha decidido no participar en la mesa de negociación del Ministerio de Trabajo para democratizar las empresas, criticando la propuesta por considerarla intervencionista. La patronal argumenta que la medida vulnera la propiedad privada y desincentiva la inversión, defendiendo la negociación colectiva como garante de la democracia en las empresas. El Ministerio de Trabajo propone dar voz y participación en la propiedad a los trabajadores, planteando que ocupen hasta la mitad de los asientos en los consejos de administración de grandes empresas. Yolanda Díaz sostiene que la medida busca equiparar a España con otros países europeos y no pretende convertir las empresas mercantiles en cooperativas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha anunciado este martes que no estará presente en la mesa de negociación abierta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para democratizar las empresas.

En un comunicado, la patronal española señala que ante la convocatoria de esta mesa para el próximo jueves, 12 de marzo, su Comité Ejecutivo, reunido con carácter extraordinario, considera que la propuesta del Departamento que dirige Yolanda Díaz "supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada".

"En un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas. Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país", critica la organización que dirige Antonio Garamendi.

Por otro lado, CEOE afirma que "plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva".

En este sentido, defiende que la negociación colectiva es "precisamente uno de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española".

Asimismo, CEOE defiende que la propuesta de reforma de Trabajo atenta contra el artículo 38 de la Constitución, que preserva los principios de la libertad de empresa. Del mismo modo, sostiene la patronal, el Estatuto de los Trabajadores también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, "cuestión que también se orilla de forma grave".

Para la organización empresarial, "lo más sorprendente" es que Trabajo ponga sobre la mesa esta iniciativa después de llevar años planteando reformas "de espaldas al diálogo social que, precisamente, amenazan con erosionar en profundidad la democracia en la empresa".

"En todo caso, nuestro ordenamiento jurídico permite a cualquier ciudadano constituir una empresa y poner en juego sus recursos para ello", subraya la patronal, que afirma que, en lugar de participar en esta negociación con el Ministerio, seguirá apostando por la negociación colectiva "como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales".

El Ministerio de Trabajo quiere desplegar el artículo 129.2 de la Constitución Española y dar voz a los trabajadores en las decisiones de las empresas, así como permitir la participación en la propiedad de los trabajadores, para lo que la ministra Díaz ya avanzó que impulsará una ley.

"Dieciocho Estados miembros tienen fórmulas de co-decisión, de voz y de participación en el modelo productivo europeo y es España realmente, la anomalía en la ubicación de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares donde se toman las decisiones importantes en las empresas", expuso recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La ministra llevó hace unas semanas al Consejo de Ministros un informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.

El informe, presentado a principios de febrero por el grupo de expertos de Díaz, plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 trabajadores.

Para que los trabajadores participen más en la propiedad, el informe propone umbrales mínimos, con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores en al menos un 2% y con un mínimo del 10% en grandes corporaciones.

"No queremos con este proyecto de país cooperativizar las empresas mercantiles, lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un paso adelante", afirmó Díaz.