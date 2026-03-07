La inflación se disparará al 3% y la Seguridad Social gastará 7.000M más en pensiones en 2026 por la guerra de Irán

El encarecimiento de la energía y los fertilizantes podría trasladarse a los precios de alimentos y otros productos, agravando el impacto económico.

El incremento de jubilados del 'baby-boom' y el alza de las pensiones no contributivas y mínimas también presionan al alza el gasto público.

El aumento de la inflación implica que la Seguridad Social gastará al menos 7.000 millones de euros más en pensiones ese año, debido a la revalorización automática.

La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han disparado los precios del petróleo y gas, elevando la inflación en España al 3% para 2026.

El conflicto que se ha desencadenado en Irán ya está teniendo efectos en la economía española. El bloqueo del estrecho de Ormuz ya dura una semana y sus efectos los está notando la economía mundial, con notables subidas de los precios del petróleo y del gas. Las casas de análisis apuntan a que la inflación en España subirá al 3% este año... y esto va a tener consecuencias para las arcas públicas. Especialmente para las de la Seguridad Social.

Tras la reforma de las pensiones, todos los incrementos de precios se transforman en subidas anuales de estas prestaciones, algo que ya está recogido en la legislación española.

Así, una inflación disparada, como ya empieza a tomar forma en este 2026, supone un serio problema para la Tesorería de la Seguridad Social.

Los analistas (entre ellos, Funcas) ya apuntan a que la inflación, con los mimbres actuales, se elevará este 2026 por encima del 3%. Con esta evolución en la mano, el gasto en pensiones se elevaría, como mínimo, en 7.000 millones más en 2026.

Esta estimación sólo tiene en cuenta el impacto que tendría que la inflación suba una media del 3% este año. Sin embargo, todo apunta a que la cifra será bastante mayor. Sobre todo por el incremento de jubilados.

Cabe recordar que estos años se está jubilando la generación del baby-boom. Una población numerosa y con salarios elevados, que se van a reflejar en sus pensiones.

De hecho, como ya viene contando este periódico, la pensión de jubilación media ya está por encima de los salarios de la mitad de los españoles.

Por otro lado, está por ver cuánto subirá el Gobierno las pensiones mínimas (cuando haya un cónyuge al cargo tienen que mantenerse en el 60% de la renta mediana de un hogar de dos adultos) y las no contributivas. En este caso, se suelen elevar más que las contributivas como fórmula para abordar las situaciones de pobreza. Estas prestaciones son la referencia para el ingreso mínimo vital (IMV).

De hecho, este 2026 las pensiones no contributivas han subido más de un 11,7%. Y las de jubilación sólo un 2,7%. Una cifra que se esperaba que bajara este año, dando la inflación por domada.

Sin embargo, el conflicto en Irán está provocando que se pierda el control sobre los precios. En Funcas ya avisan de que el cierre práctico de Ormuz —por donde transita cerca de la quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos— ya ha provocado "un encarecimiento abrupto" del petróleo y del gas a escala global.

Esto se traslada, obviamente, a los precios en España. Aunque la inflación generada por este fenómeno está siendo menos virulenta que la registrada cuando empezó la guerra en Ucrania.

En aquel momento el barril de Brent llegó a cotizar por encima de los 180 dólares y el gas en el mercado ibérico (Mibgas) escaló hasta los 200 euros por megavatio hora, niveles muy superiores a los actuales.

Aunque no estamos en el escenario de aquel 2022, el análisis de Funcas sí que indica que lo que está pasando en el Golfo Pérsico alterará la senda prevista de precios y de la actividad económica.

Dicho impacto se articula a través de lo que los economistas llaman elasticidades. Es decir, cuánto sube el índice de precios al consumo (IPC) o la inflación cada vez que lo hacen el petróleo o el gas.

La nota señala que un incremento del 10% en el precio del crudo añade, al menos, una décima a la tasa de inflación general, al trasladarse este encarecimiento a los combustibles de automoción y el transporte,en general.

En el caso del gas, el think tank calcula que una subida del 10% del Mibgas redunda en un aumento de una décima del IPC vía recibos de gas para uso doméstico y factura eléctrica.

Partiendo del sostenimiento de las cotas actuales de Brent y Mibgas, Funcas concluye que el IPC podría elevarse ligeramente por encima del 3% de aquí al verano. Y luego, si la situación se controla en Irán, volver a moderarse en meses posteriores.

Sin embargo, por ahora el conflicto no parece calmarse. Cuanto más tiempo se pase Ormuz cerrado, más impacto sufrirá la inflación.

Y no sólo por el bloqueo de insumos energéticos. Cabe recordar que los países del Golfo producen el 30% de los fertilizantes a escala mundial. Algo que repercutirá en el precio de los alimentos. Y también hacen una importante aportación al comercio del acero.

Más ingredientes que pueden desencadenar una nueva tormenta de precios que le costaría un buen pico a las arcas públicas.