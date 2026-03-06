El mercado laboral estadounidense destruye 92.000 empleos en febrero y la tasa de paro sube al 4,4%

El sector sanitario perdió 28.000 empleos, principalmente por huelgas, mientras que el sector de la información y el empleo federal continuaron en descenso.

La tasa de desempleo subió una décima, hasta el 4,4%, y el número total de desempleados alcanzó los 7,6 millones.

Estados Unidos destruyó 92.000 empleos en febrero, cifra peor a la previsión de creación de 50.000 puestos.

La tasa de desempleo en Estados Unidos subió una décima, hasta el 4,4%, en febrero, cuando se destruyeron 92.000 puestos de trabajo. Esta cifra es peor que las previsiones de creación de 50.000 empleos de los analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Estos datos contrastan con el aumento revisado de 126.000 puestos creados en el mes anterior, una situación que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés a menos de dos semanas de su próxima reunión.

La caída en el empleo del segundo mes del año en el país norteamericano refleja decrecimientos en el sector sanitario, debido a huelgas en ese sector, subraya el BLS en su informe.

En total, en febrero el número de desempleados se situó en unos 7,6 millones, un aumento con respecto a los 7,4 millones registrados en el mes anterior.

Los adolescentes (14,9%) y los afroamericanos (7,7%) se mantienen como los más afectados por el desempleo y las tasas de desocupación entre los hispanos (5,2%), los asiáticos (4,8%) y las mujeres adultas (4,1%) aumentaron.

El empleo en el sector sanitario disminuyó en 28.000 puestos de trabajo en febrero, tras un notable aumento (77.000) en enero.

Los consultorios médicos perdieron 37.000 puestos de trabajo, mientras que los hospitales crearon unos 12.000 en dicho mes. En los doce meses anteriores, el sector sanitario creó un promedio mensual de 36.000 empleos.

Empleo federal

Además, el sector de la información continuó su tendencia a la baja en febrero, con una caída de 11.000 puestos, después de que esta área experimentara una pérdida promedio de 5.000 empleos mensualmente en el año anterior.

En lo que respecta al empleo federal, continuó su decrecimiento el recién concluido febrero, con una disminución de 10.000 puestos de trabajo, en sintonía con los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump por reducir el tamaño de la Administración Central.

Desde que alcanzó su punto máximo en octubre de 2024, el empleo en el Gobierno federal estadounidense ha disminuido en 330.000 puestos, o un 11%.

Durante el segundo mes de este 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la minería, la explotación de canteras y la extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, los servicios profesionales y empresariales, el ocio y la hostelería, entre otros servicios.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirán al banco central estadounidense para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión, prevista para el 17 y 18 de marzo.