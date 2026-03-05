Yolanda Díaz descarta aprobar medidas laborales adicionales ante el conflicto en Irán

CCOO y UGT han solicitado una cumbre liderada por Pedro Sánchez para abordar todas las dimensiones de la crisis.

Se ha creado una mesa con los agentes sociales para monitorizar el impacto económico y fiscal de la crisis en Irán sobre España.

El Ministerio de Trabajo ha recordado que ya existen herramientas como los ERTE, el Mecanismo Red, bonificaciones y planes de empleo extraordinarios.

Yolanda Díaz descarta aprobar nuevas medidas laborales ante el conflicto en Irán, asegurando que el "escudo laboral" existente es suficiente.

El Ministerio de Trabajo descarta, por ahora, aprobar medidas adicionales ante los efectos que en la economía española pueda tener el conflicto en Irán.

Yolanda Díaz considera que el “escudo laboral” que se ha formulado tras las crisis de los últimos seis años es suficiente para abordar las emergencias que puedan tener empresas y trabajadores.

“El escudo laboral económico de España hoy ya está listo”, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación. “En principio, no habrá” nuevas medidas.

Con todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no descarta la aprobación y aplicación de medidas adicionales si la crisis de Irán evoluciona a niveles superiores, como ocurrió cuando la guerra en Ucrania disparó la inflación hace unos años.

¿Qué medidas disponibles hay ya? Concretamente, los modelos de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) que se activaron durante la pandemia y el Mecanismo Red (que es lo mismo pero activado a escala sectorial, no sólo empresarial).

También están presentes las bonificaciones y aplazamientos de pagos de obligaciones fiscales y sociales a empresas afectadas por una crisis particular.

Además están los planes de empleo extraordinarios, destinados a la financiación o creación de puestos de trabajo tras catástrofes o situaciones adversas.

Y en el caso de los autónomos, están las prestaciones por cese de actividad.

Díaz ha presentado este ‘arsenal’ ya disponible a los agentes sociales, con los que se ha reunido este miércoles para abordar las potenciales consecuencias del conflicto en Oriente Próximo.

En dicha cita, la ministra de Trabajo se ha comprometido con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT a crear una mesa en la que su departamento, en colaboración con los agentes sociales, monitorice las consecuencias de la crisis sobre la economía española.

Esta suerte de observatorio también valorará el impacto fiscal que tendrán las medidas que aplique el Gobierno para atenuar el impacto del aumento de la inflación.

Con todo, Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de CCOO y UGT, han reclamado una cumbre sobre esta cuestión que esté presidida por Pedro Sánchez y en la que participen el resto de los ministerios. Y en la que se aborden todas las dimensiones de la crisis.