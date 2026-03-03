Díaz acusa a Garamendi (CEOE) de estar "en el lado del fraude, desde que se hizo la foto con Milei está irreconocible"

El Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea el sexto desembolso de los fondos del Plan de Recuperación, equivalente a 6.500 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el anteproyecto de ley del Estatuto de prácticas no laborales. Es decir, el Estatuto del Becario, que ahora pasará a recorrer el correspondiente camino parlamentario. Pero no sin que antes, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo , y Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, protagonizaran un nuevo cruce de declaraciones.

El Estatuto del Becario recoge compensaciones para los gastos de los estudiantes en prácticas y derecho a vacaciones. Así como multas de hasta 250.000 euros para las empresas que incumplan la normativa. El anteproyecto sólo se pactó con los sindicatos. El acuerdo con la patronal no fue posible.

De hecho, este martes Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ha mostrado crítico con la iniciativa y ha acusado, de nuevo, al Ministerio de Trabajo de interesarse más "por el anuncio que realmente porque esto funcione".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha respondido de manera contundente al presidente de la patronal. "Creo que desde que se ha hecho una foto con Milei está irreconocible", ha opinado Díaz. "En la elaboración de esta norma ha participado la patronal española", ha añadido, aunque los empresarios no participaron en el acuerdo sobre el texto, algo que sí hicieron CCOO y UGT.

"Esta norma cumple con las resoluciones del Tribunal Supremo. El Gobierno está del lado de la legalidad. En su campaña para ser reelegido, el presidente de la CEOE se coloca en contra del Supremo. Se está colocando del lado del fraude en España", ha comentado.

"Ya está bien de abusar de una generación a la que se ha privado de derechos"; ha añadido Díaz.

Este es el último episodio de los acalorados enfrentamientos que vicepresidenta y empresarios vienen protagonizando en los últimos meses. El desencuentro es total y ya parece que los acuerdos sociales son imposibles a estas alturas de la legislatura.

Sin embargo, en la entrevista que concedió a EL ESPAÑOL, Antonio Garamendi aseguraba que "el diálogo social no está roto".

Tras el Consejo de Ministros, Elma Saiz, ministra portavoz, ha informado además de que el Gobierno ya ha solicitado a la Comisión Europea el sexto desembolso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unos 6.500 millones de euros, 5.500 en ayudas y 1.000 en préstamos.

Cabe recordar que la activación de este pago se produce mientras continúa el proceso de revisión del quinto desembolso, parte del cual quedó condicionado al cumplimiento de reformas pactadas con Bruselas, como la modificación del tratamiento fiscal del diésel o cambios en la normativa de la función pública.