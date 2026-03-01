Por qué los sindicatos dicen que a la patronal le importa una 'm...' los trabajadores y CEOE replica que las empresas pagan la fiesta

A pesar de las fuertes discrepancias, patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de facilitar la regulación de migrantes para cubrir vacantes laborales y sostener el mercado de trabajo.

Los empresarios denuncian el incremento de costes laborales debido a subidas del salario mínimo y nuevas cotizaciones, mientras los sindicatos defienden estas medidas para sostener la Seguridad Social.

El aumento de las bajas médicas, especialmente entre menores de 35 años, genera debate sobre sus causas y el impacto económico, con costes anuales que superan los 33.000 millones de euros.

El diálogo social entre sindicatos y patronal atraviesa uno de sus momentos más tensos, con acusaciones cruzadas sobre absentismo laboral y la salud de los trabajadores.

El debate político está polarizado y prácticamente no existe. Se ha convertido en un intercambio de acusaciones y de ataques con escasa discusión ordenada. Esta suerte de polarización se ha trasladado también al ámbito de la negociación colectiva, a la relación entre patronal y sindicatos.

En los últimos meses, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han intercambiado numerosos ataques y palabras gruesas, llevando el diálogo social (con la inestimable colaboración de varios miembros del Gobierno, Pedro Sánchez incluido) a uno de los momentos más tensos que se recuerdan.

Precisamente, los primeros espadas de estos agentes sociales participaron en el V Observatorio Económico de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y El Español de Castilla-La Mancha. Todos desgranaron los principales temas de discusión entre patronal y trabajadores... y se lanzaron las correspondientes pullas al respecto. Con los sindicatos mandando a la "m..." a los empresarios y estos replicando que siempre pagan la fiesta.

Uno de estos asuntos fue (es y será) el absentismo. "No se puede hablar de la principal lacra de nuestro país", opinaba el secretario general de la Federación de Empresarios de Toledo, Manuel Madruga. "Hay 1,8 millones de personas que no acuden a trabajar y esto no se mueve. La Administración algo tendría que hacer sin mirar para otro lado para acabar con el absentismo".

El "ausentismo" -como lo llama el propio Antonio Garamendi, presidente de la CEOE- es un fenómeno creciente que está disparado por las incapacidades temporales, las más conocidas como bajas médicas.

Tal y como contaba Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), tiene un impacto económico directo anual de 33.000 millones de euros, 16.000 millones para el sector privado y otros 16.000 para las administraciones.

Hablamos del coste que tienen las correspondientes prestaciones que cobran los trabajadores durante sus bajas médicas. Se trata de un asunto del que también ha avisado la AIReF. Se han incrementado tanto la cantidad como la duración de las bajas temporales.

"Hay que poner en valor los datos que tenemos", decía el propio Amor, recordando el aumento del 60% de las incapacidades temporales entre 2017 y 2024.

Llamaba especialmente la atención en que "el índice de bajas se ha disparado en menores de 35 años y se mantiene en mayores de 55 años". Y en cambio, en autónomos (una "sangre especial") la incidencia "se ha mantenido plana. Vamos a los mismos médicos, afrontamos los mismos riesgos psicosociales... Eso sí, orfidales tomamos muchos".

De hecho, es la propia AIReF la que reclama, en su informe, vigilar más estos procesos y poner a trabajar a la inspección de la Seguridad Social en el asunto.

"Hay más bajas, de más duración y de mayor coste", admitía Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). "Pero no vamos a hablar del tema si se nos pretende situar en el marco de que hay una generación de cristal que se coge bajas al tun-tun y unos médicos que las dan sin control".

"¿El incremento y duración de las bajas tiene relación con las listas de espera? De cajón. ¿Con incremento de la edad? De cajón. ¿Con los excesos de los tiempos de trabajo y con las incompatibilidades? De cajón", añadía el líder sindical vasco.

De hecho, la AIReF también indica que estas se cuentan entre las principales causas de las del aumento de bajas. El incremento de las listas de espera más la saturación de los centros de Atención Primaria (algo de lo que, además, no hay datos concretos) son una de las claves de este asunto. Algo que, por cierto, también ha admitido Mónica García, ministra de Sanidad.

Pero dejaba clara una línea roja: "Nos parece falso demonizar las bajas y hacer un diagnóstico erróneo".

Punto de vista que compartía (y comparte, claro) el colega de Sordo, Pepe Álvarez, secretario general de UGT. De hecho, él va más allá. Hace unos días dijo, directamente, que a los empresarios les importa "una mierda la salud de los trabajadores".

Álvarez insistía, en el coloquio, en esta visión. "Me gustaría que la Inspección de Trabajo mirara dónde se producen las bajas laborales y se mandara a las inspecciones. Y ver si muchas bajas por salud mental tienen que ver con el sistema de trabajo de esas empresas", sospechaba.

Además, demandaba que la CEOE no participó en el acuerdo para reformar la legislación de prevención de riesgos laborales. "La patronal ha hecho todas las propuestas que ha querido y se le ha esperado. Mientras, ha habido decenas de miles de personas impedidas en nuestro país".

Pero Amor daba la clave por la que la patronal no participaba en el acuerdo para esta norma. Y es que obliga a introducir un responsable sindical para velar por la prevención de la seguridad laboral en las pequeñas empresas.

"Me niego a aceptar que a la CEOE le importe un... pepino la salud de los trabajadores. Niego la mayor. Nosotros firmamos convenios colectivos y se habla de salud, seguridad laboral y muchas otras cosas".

También del incremento de bajas laborales, por cierto. El último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) recogía buscar fórmulas para que las mutuas colaboren la recuperación de los trabajadores. Hubo un pacto con el Gobierno al respecto. Sin embargo, los convenios necesarios con las comunidades autónomas para abordar este asunto han prosperado sólo en pocos territorios.

Los empresarios demandan que esto aumenta los costes laborales que tienen que afrontar, ya al alza por las subidas de los salarios, especialmente en el caso del salario mínimo interprofesional (SMI).

Hablando de fiestas

"El punto de vista de los sindicatos es: 'Vamos a invitar a una fiesta, que ya están estos, que la van a pagar'. 'Estos' somos los empresarios. El empresario y el autónomo están acogotados con unos impuestos y unas cotizaciones sociales que en España empiezan a tener carácter de confiscatorio", denunciaba Madruga.

"El empresario no es un limón al que se pueda estrujar hasta que no quede una gota. Jamás he oído decir a los sindicatos que el Estado tengan que asumir el coste de terminadas medidas, como los permisos", añadía.

Estas opiniones también eran compartidas en el coloquio por Lorenzo Amor. "Cuando se sube el SMI también se sube el coste laboral. A una familia le va a costar 9.000 euros más tener un cuidador en casa en 2026".

"Si al Gobierno le preocupa tanto el poder adquisitivo de los españoles, que les suba el salario a los funcionarios igual que el SMI", añadía. "Y que deflacte el IRPF".

Lo cierto es que en los últimos años, los costes laborales están tocando máximos históricos. Por un lado, están las progresivas subidas de salario mínimos, que conllevan las correspondientes subidas de cotizaciones que pagan las empresas, claro.

De esta manera, las cotizaciones por los salarios más bajos han subido más de un 60% desde 2018.

Pero hay más. La última reforma de las pensiones introdujo varios sobrecargos en las cotizaciones que pagan las empresas (y trabajadores, aunque estos en una proporción menor) a la Seguridad Social por cada trabajador. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad, entre otros.

Los sindicatos defienden estas fórmulas para alimentar las arcas públicas y hacer sostenible la Tesorería de la Seguridad Social. Y argumentan, a su vez, que los beneficios empresariales están en máximos históricos, según el Observatorio de Márgenes Empresariales del Banco de España.

Y es así, pero hay que hacer matices. Lo cierto es que el medidor oficial no tiene en cuenta (o no todo lo que debería) la actividad de millones de autónomos y micropymes. Por ello, desde la patronal consideran que sus datos están inflados. Y que los incrementos de costes que están afrontando muchos sectores les están acercando a la inviabilidad.

Los empresarios demandan que ya están sobrecargados de cotizaciones y fiscalidad. Esto supone una amenaza para el crecimiento del sector privado y, al final, de la propia economía. Las arcas públicas y la Seguridad Social deben buscar otras fuentes de ingresos, demandan,

Más allá de esto, los sindicatos insisten en mayores subidas del SMI. Y en que se eliminen los complementos salariales con los que en algunas empresas se pueden absorber estos incrementos. Medidas que ha comprado el Gobierno. Esto va a tener un importante efecto entre las empresas que lo pagan. Hasta 3.800 millones más en gasto, entre salarios y costes laborales.

Pero hay más motivos para la crispación en el Diálogo Social: la propuesta de Yolanda Díaz de democratizar a las empresas. Con ella, se persigue dar más poder a los trabajadores en ellas. Y a los sindicatos.

Obviamente, el proyecto de norma ha gustado en CCOO y UGT. Pero ha soliviantado a CEOE y Cepyme, que denuncia esta suerte de intervencionismo en las empresas a favor de los trabajadores y sindicatos. De hecho, la patronal valora no ir a la negociación de la correspondiente norma cuando se le llame para ello.

Los empresarios consideran esto un nuevo ataque, que suma a la ofensiva que Gobierno ha emprendido en el último año contra los empresarios con medidas como la ampliación de los de los permisos, por ejemplo. Aunque no está claro que esta medida pueda salir adelante.

Unos ataques que ya no son liderados por Yolanda Díaz, habitual sparring de la patronal. El propio presidente del Gobierno se ha puesto al frente de dicha ofensiva.

Curiosamente, en medio de todo esto, hay pequeños consensos. Al menos en migración. Empresarios y trabajadores están de acuerdo en que hay facilitar la regulación de migrantes. Siempre bajo condiciones de legalidad, claro.

La población ha aumentado en casi tres millones de personas desde 2018, la mayoría inmigrantes. De hecho, la población foránea ha sido el principal vector para el crecimiento de la población activa y cubrir vacantes en los últimos años.

Lo dicen los datos, los sindicatos y también las patronales. Un reciente informe de Foment del Treball alerta de que si no se incorpora a un millón y medio de inmigrantes en los próximos años se quedará un 6,3% del empleo total sin cubrir.

Así, lo relativo a la inmigración supone un pequeño espacio de acuerdo dentro de maremágnum de tensiones que supone que hoy en día el diálogo social. Algo que impide que se pueda abordar un nuevo y necesario AENC. Que no está y tampoco esperan empezar a negociar ni patronal ni sindicatos.