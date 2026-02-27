Trabajo calcula que su reforma del salario mínimo aumentará hasta en 3.800 millones los costes de las empresas

Se espera que la medida incremente los salarios de los trabajadores sin afectar significativamente la actividad empresarial.

El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha su prometida reforma de la normativa del salario mínimo interprofesional (SMI). La ejecutará con un real decreto, para no tener que necesitar el aval del Congreso. Con él quiere vetar a las empresas el uso de complementos salariales con los que se pueden absorber y compensar las subidas de los sueldos más bajos.

Según recoge la memoria de impacto normativo, las empresas con trabajadores que cobren el SMI sufrirán un importante impacto económico por la norma. Concretamente, tendrán que pagar hasta 3.800 millones de euros más en costes salariales.

Según detalla el departamento de Yolanda Díaz, la medida supondrá, por un lado, un "incremento anual de la masa salarial comprendido aproximadamente entre 1.100 y 2.800 millones de euros".

Por el otro, "considerando una tasa de cotizaciones sociales a cargo de la empresa en torno al 32 %, el coste salarial total adicional para las compañías se situaría en un intervalo aproximado de entre 1.500 y 3.800 millones de euros anuales".

Trabajo considera que las empresas tienen espacio de sobra para aguantar este golpe. Recuerda que, según los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales del Banco de España, los beneficios del sector privado "se sitúan en máximos históricos para todos los tamaños de institución".

Según el departamento, esto "facilita absorber los posibles costes derivados de la norma sin poner en riesgo la actividad".

"De esta manera, se espera que la ganancia salarial de los trabajadores se produzca sin un deterioro significativo de la actividad de las empresas", concluye.