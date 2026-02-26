La guerra abierta entre CEOE y sindicatos paraliza la negociación de los salarios y de las medidas ante el "ausentismo"

El debate sobre el absentismo laboral, que afecta a 1,7 millones de trabajadores y supone elevados costes, agrava el enfrentamiento entre ambas partes.

La CEOE acusa a los sindicatos de deslealtad y de actuar de forma politizada, especialmente tras la propuesta de Yolanda Díaz de democratizar las empresas.

La falta de acuerdo sobre el nuevo pacto para el empleo y la negociación colectiva (AENC) deja sin directrices mínimas los convenios colectivos.

La tensión entre CEOE y los sindicatos (CCOO y UGT) ha paralizado la negociación de salarios y medidas ante el absentismo laboral.

La relación entre la patronal y los sindicatos no se puede decir que haya sido siempre pacífica. Con todo, hacía mucho que no se alcanzaban situaciones de tensión y enfrentamiento como las que se están tocando en las últimas semanas entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Algo que ocurre en un momento muy delicado.

España está huérfana de acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), puesto que el que estaba en vigor caducó el año pasado. Se trata del pacto contextual que marca las directrices mínimas salariales y laborales para los convenios colectivos que se tengan que negociar. Y, pese a que los sindicatos ya han puesto sobre la mesa sus exigencias, la patronal se niega a sentarse a negociar o dialogar con los trabajadores.

Voces de la cúpula de la patronal aluden a la situación de "guerra abierta" que hay con los sindicatos. Además, les acusan de deslealtad, puesto que su postura siempre consiste, indican, en ponerse del lado del Ministerio de Trabajo.

Por ello, estas fuentes indican que las posturas de los sindicatos "carecen de sentido común y están especialmente politizadas". Sobre todo después de que Yolanda Díaz haya puesto sobre la mesa el proyecto de ley para democratizar las empresas, que la CEOE considera inadmisible.

De hecho, se guardan en la manga la posibilidad de no participar en la negociación del Diálogo Social que se celebrará en próximas fechas para abordarla.

Los enfrentamientos se han acrecentado en las últimas semanas por la renuncia de la patronal a participar en un acuerdo para renovar la legislación para prevenir riesgos laborales. Todo en un momento en el que los empresarios reclaman medidas ante el absentismo laboral. O "ausentismo", como lo denominó Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, este martes en un foro en Madrid.

En dicha intervención, indicó que 1,7 millones de personas trabajadoras, de las 18 millones del sector privado, faltan a trabajar cada día. Ello supone 16.000 millones de euros en costes para el Estado e igual cantidad para las empresas.

"Es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso", opinaba el presidente de la CEOE. De hecho, la patronal denuncia el caso omiso que Gobierno y sindicatos hacen a esto, pese al notable impacto que supone para las arcas públicas, como ya consta en un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La tensión es tan notable que ya se constata incluso en las redes sociales de los primeros espadas de los agentes sociales. Fue la vía que usó Miguel Garrido, vicepresidente de CEOE, para contestar unas duras declaraciones de Pepe Álvarez de este domingo, en las que acusaba a los empresarios de "importarles una mierda la salud de los trabajadores".

Estamos pendientes de respuesta de la CEOE en relación con el AENC. Es un buen marco para hablar de la salud y seguridad de las personas trabajadoras.



Cuando queráis poner día y hora y UGT allí estará. https://t.co/BK1PAUDM8B — Pepe Álvarez (@SG_UGT) February 24, 2026

Garrido reprochó en X que "si Álvarez quiere mejorar la salud y seguridad de los trabajadores, sin aprovechar su pinza con Yolanda Díaz para incrementar la presencia sindical en las pymes, nos puede llamar".

A su vez, Pepe Álvarez le contestó: "Estamos pendientes de respuesta de la CEOE en relación con el AENC. Es un buen marco para hablar de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Cuando queráis poner día y hora, UGT allí estará".

Algo que, por ahora, no ocurrirá. Y tampoco en el corto plazo.