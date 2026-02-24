Garamendi (CEOE) critica el "ausentismo" laboral y que Trabajo quiera que sindicatos dirijan las empresas

Garamendi critica el proceso de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y reclama que se permita a la patronal negociar acuerdos sectoriales racionales sin politización.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el "ausentismo" laboral, que se da con "mayor frecuencia" los lunes y viernes, y ha cargado contra el Ministerio de Trabajo por querer que los sindicatos "dirijan" las empresas a través de la nueva ley de democracia en la empresa.

"La empresa es democrática con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero", ha defendido Garamendi este miércoles durante un encuentro empresarial organizado por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.

En el mismo, y tal y como recoge Europa Press, ha asegurado que sólo el anuncio de la cartera de Yolanda Díaz ya provoca "desconfianza", y aunque ha indicado que desde la patronal tienen la "mano tendida" a la negociación, no van a aceptar una premisa que sea "falsa". "Cuando nos convoquen, veremos lo que haremos", ha añadido.

Durante su participación en el acto, el presidente de la CEOE ha criticado el "ausentismo" laboral, que el año pasado supuso que los jóvenes menores de 35 años perdieran 9 millones de días de trabajo.

Garamendi ha recordado que 1,7 millones de personas trabajadoras, de las 18 millones del sector privado, faltan a trabajar cada día, lo que supone 16.000 millones de euros en costes para el Estado e igual cantidad para las empresas.

"Es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso", ha expuesto Garamendi, que ha indicado, no obstante, que no todo el mundo es "ausentista", sino que detrás del absentismo laboral hay otras cuestiones como la mala gestión de las bajas médicas.

Así, ha recalcado que es necesario una mejora de la sanidad pública, porque lo primero es que los trabajadores se curen, a la vez que ha defendido una mejora de los seguimientos de la baja médica.

Para ello ha señalado que las mutuas pueden servir para reducir las listas de espera de la sanidad pública, y que la Seguridad Social debe mejorar la supervisión y llamar "cada seis meses" y no "cada año" en casos de baja médica de larga duración.

Garamendi ha criticado que ni el Gobierno ni los sindicatos quieren hablar del absentismo laboral y ha insistido en que se debe abrir la mesa de negociación para abordar la cuestión, algo que se acordó hace más de tres años como parte del acuerdo nacional de convenios, y que todavía no ha sucedido.

En este sentido, Garamendi ha lamentado que no esté de "moda" la moderación y el diálogo constructivo y ha cargado contra los que dicen que las empresas son una "máquina trituradora de los salarios" en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Garamendi ha recordado que la CEOE ha suscrito 19 acuerdos en el marco del diálogo social y ha reivindicado estos espacios frente al "intervencionismo" del Estado y el ataque a las empresas.

El presidente de la CEOE ha reivindicado que la CEOE no quiere "mandar", porque quien manda es el que "tiene el BOE", pero sí que se les escuche "un poco".

En esta línea, ha reiterado su rechazo al intervencionismo del Gobierno con el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha criticado al grupo de expertos que recomendó la subida.

Al respecto, ha recordado que ni siquiera tuvieron en cuenta el porcentaje de inflación correcto para calcular el incremento del SMI y tampoco tuvieron en cuenta los sectores más afectados por esta banda salarial, que son el campo y las empleadas del hogar.

"¿Porque no nos dejan tranquilos negociar? ¿Por qué no negociamos un acuerdo nacional de convenio racional? Que vamos a saber negociar, que lo negociamos en los sectores y en nuestras empresas", ha espetado Garamendi, que ha indicado que se está haciendo "política electoral" con cuestiones que no son "ni política" ni algo "electoral".

"Hablan de tu sueldo, no hablan del suyo y de sus privilegios", ha expuesto el presidente de la CEOE, que ha vuelto a criticar que España lleve tres años sin nuevos presupuestos.

"Se va a acabar la legislatura y le vamos a preguntar a un diputado y va a decir eso que es", ha expuesto, a la vez que ha indicado que en una empresa eso sería motivo de despido.

Garamendi ha insistido en que se debe pagar el salario bruto para que los trabajadores sean conscientes de que las retenciones a Hacienda o las cuotas a la Seguridad Social son "suyas".

Durante el acto, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente Martínez, ha lamentado también la imagen "distorsionada" que se está ofreciendo de los empresarios y ha agradecido a Garamendi que sea una "voz clara" que demuestra que las empresas no son parte del problema, sino de la solución.