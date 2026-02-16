Sánchez acusa a la CEOE de "borrarse del acuerdo" para subir el salario mínimo y exige a las empresas que "paguen más"

Francina Armengol, presidenta del Congreso; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Eduardo Parra / Europa Press.

El presidente del Gobierno participa en la firma del pacto entre Trabajo y sindicatos con ataques a la patronal. La subida salarial se aprueba este martes en el Consejo de Ministros.

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez critica a la CEOE por no sumarse al acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y exige a las empresas que aumenten los sueldos. El Gobierno, junto a CCOO y UGT, acuerda elevar el SMI a 1.221 euros mensuales en 14 pagas para 2026, superando en 37 euros al mes el salario vigente en 2025. La subida del SMI será retroactiva desde el 1 de enero y afectará a unos 2,5 millones de trabajadores. La CEOE rechazó participar en el pacto por considerar excesiva la subida y no contar con suficientes compensaciones para las empresas.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han celebrado un acto para escenificar la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas. Una cita en la que también ha participado Pedro Sánchez, que le ha robado el protagonismo a Yolanda Díaz y que ha afeado y atacado a la CEOE por no participar en el pacto social.

El presidente del Gobierno ha enfatizado que "falta la patronal. Su ausencia dice mucho de dónde tienen que ir los frutos del crecimiento económico", ha amenazado.

Para Sánchez, no es sólo que la patronal "decida no estar aquí. Matizo: es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. La pregunta puede ser dónde está también la patronal cuando el Ibex alcanza máximos históricos".

La CEOE había rechazado participar en un acuerdo para subir el salario mínimo después de que el Gobierno planteara un incremento que doblaba sus expectativas. Y no ofrecer contraprestaciones que compensaran lo suficiente a las empresas.

"No es admisible que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, cuando se mira al otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios".

En este sentido, "le pido a la patronal que también cumpla su parte" y a las empresas "que paguen más. Debe haber un aumento generalizado de los sueldos allí donde hoy no hay incrementos en términos reales".

Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que la subida del salario mínimo interprofesiona (SMI) se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes.

La nueva cuantía del SMI supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales).

Retroactivo

Tras el incremento, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general

El incremento del SMI se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año e impactará en unos 2,5 millones de trabajadores.