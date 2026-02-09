ERC propone al Congreso bajar la cuota a autónomos que no llegan al SMI y subirla a los que ganen 6.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA ERC propone una cuota reducida o simbólica para autónomos cuyos ingresos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional y aumentar la cotización para quienes superen los 6.000 euros mensuales. La formación plantea un sistema de cotización real y progresivo, con tramos ajustados a la capacidad económica y financiando la cuota reducida con los Presupuestos Generales del Estado. ERC exige equiparar las prestaciones por cese de actividad, enfermedad, maternidad, paternidad y cuidado de menores de los autónomos con las del Régimen General. También propone endurecer la persecución del fraude de falsos autónomos, reformar el sistema fiscal con criterios de progresividad y dar representación a los autónomos en el Consejo Económico y Social.

Esta semana ERC defenderá en el Congreso una iniciativa para fijar una cuota reducida para los autónomos que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e incorporar nuevos tramos de cotización a los que tengan ingresos reales superiores a los 6.000 euros mensuales.

El partido expondrá estas propuestas en el Pleno de esta semana en una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigió en la última sesión plenaria de 2025 a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Esquerra esgrime que es "desproporcionado" que un autónomo que ingresa más de 6.000 euros mensuales cotice lo mismo que "un asalariado mileurista". Mientras que un trabajador que no llega al salario mínimo destine cerca de un tercio de sus ingresos a la cuota, a menudo "a costa de elegir entre comer o pagar el alquiler".

Una cuota simbólica

El partido de Gabriel Rufián considera necesario que el sistema garantice una cuota simbólica o cero para este último colectivo y un sistema de cotización real y progresivo basado en los ingresos reales con tramos ajustados a la capacidad económica.

Para conseguirlo, proponen aumentar las bases en los tramos más altos y mantener o rebajar las de los tramos bajos. "El modelo actual castiga a la clase trabajadora y protege los privilegios de los de siempre. Quien gana poco, debe cotizar poco; quien gana más, debe aportar más", remacha la formación.

En este escenario, ERC pide al Gobierno implantar un sistema de cotización real y progresivo basado en ingresos reales, tramos claros y cuotas ajustadas a la capacidad económica.

Esquerra plantea que la merma de ingresos derivada de la cuota reducida para quienes no lleguen al SMI se financie con las aportaciones necesarias de los Presupuestos Generales del Estado para garantizar el mantenimiento de la base de cotización a efectos de generar derecho a futuras prestaciones.

Equiparar derechos

A su vez, Esquerra Republicana insta al Ejecutivo a convertir la prestación por cese de la actividad en una prestación por desempleo real, equiparable a la de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social con requisitos razonables y trámites ágiles.

La formación también pone sobre la mesa una propuesta desarrollar un subsidio para mayores de 52 años, equivalente al subsidio para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

ERC también plantea equiparar las prestaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia y por cuidado de menores con enfermedades graves de los autónomos a las previstas por situaciones análogas de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Asimismo, proponen que se suprima la cuota al RETA desde el momento del hecho causante en situaciones de enfermedad grave y bonificaciones para la contratación de sustitutos.

La propuesta también incluye una petición para regular los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes.

En este sentido, pretende establecer un registro obligatorio de contratos, así como el derecho a indemnización y una prestación de desempleo efectiva.

Fraude de falsos autónomos

La batería de propuestas de ERC incluye una para endurecer la persecución del fraude en casos de falsos autónomos con campañas específicas de inspección y aplicación de sanciones disuasivas a las empresas infractoras.

El partido propone cambios legales para invertir la carga de la prueba en los juicios por falsos autónomos cuando la empresa haya perdido casos similares en los nueve meses previos, de modo que sea la compañía la que deba demostrar los hechos.

A renglón seguido, Esquerra pide al Gobierno evitar la doble cotización de los trabajadores en situación de pluriactividad, simplificar la gestión y establecer una cuota reducida cuando la actividad autónoma es secundaria, algo en lo que coincide con el PP.

ERC incluye una petición para reformar el sistema fiscal con criterios de progresividad, aplicando una reducción del 5% del tramo estatal del IRPF para rentas inferiores a 25.000 euros.

Y aplicando un incremento entre un 5% y un 7% el Impuesto de Sociedades para empresas con más de cuatro millones de euros de facturación, así como ampliar los gastos deducibles reales.

Por último, Esquerra insta a incorporar a las organizaciones más representativas de trabajadores autónomos, tanto estatales como autonómicas, al Consejo Económico y Social.