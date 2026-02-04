La AIReF denuncia que normas garantistas como la reforma laboral y la falta de controles disparan las bajas médicas

La AIReF propone mejorar la intervención temprana de la Seguridad Social y la colaboración entre médicos y organismos para reducir el absentismo y facilitar la reincorporación laboral.

La probabilidad de iniciar una baja por contingencias comunes creció un 30% tras la restricción de contratos temporales y su conversión en indefinidos.

El aumento de bajas se atribuye a la falta de controles por parte de la Seguridad Social y a la aprobación de normas garantistas, como la reforma laboral de 2022.

La AIReF advierte que el gasto en bajas médicas ha alcanzado los 16.500 millones de euros en 2024, un 200% más que en 2014.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuelto a dar la voz de alarma por el incremento del gasto en bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes. Es decir, lo que conocemos comúnmente como bajas médicas y sus correspondientes prestaciones.

El gasto público en esta partida se ha puesto en los 16.500 millones en 2024, un 200% más que en 2014. Hay varias causas para esta evolución, según el ente. Entre ellas destacan especialmente la falta de controles del Instituto de la Seguridad Social, que impiden que la entidad haga una intervención temprana cuando se captan irregularidades en las bajas.

Sin embargo, también tiene una importante incidencia, según la Autoridad, la sucesiva aprobación de normas garantistas en materia de empleo en los últimos años. Entre ellas, la reforma laboral, que se comenzó a aplicar de forma plena en 2022.

De hecho, según los datos recabados por la AIReF, tras la aprobación de la norma en 2021, la restricción de los contratos temporales y su paso a contratos indefinidos provocó que se disparara en un 30% la probabilidad de iniciar una incapacidad temporal por contingencias comunes.

Así lo ha indicado José María Casado, director de la División de Evaluación de la AIReF, que ha explicado que las bajas médicas han aumentado tanto en casos como en duración.

En este sentido, la Autoridad propone, entre otras medidas, una intervención temprana de la Seguridad Social ante determinadas situaciones .

"El Instituto de la Seguridad Social tiene que hacer un sistema de alerta por episodios reiterados de bajas por incapacidad temporal y duraciones superiores a las establecidas. Y si hay indicios de que haya un caso de absentismo, que entre la inspección de la Seguridad Social", ha indicado Cristina Herrero, presidenta de AIReF.

En cualquier caso, Herrero ha llamaod a no mezclar las bajas médicas con el absentismo y a que no se confunda una cosa con la otra. "Una baja la da un médico, y es un acto clínico" del que no se debe dudar.

En cualquier caso, sí que ha indicado que, paliar este fenómeno, además de controles, debe haber mayor colaboración y circuitos de comunicación entre los médicos de Atención Primaria (que dan las bajas) y la Seguridad Social. Sobre todo para facilitar el retorno al trabajo adaptando los espacios a la situación del empleado y permitiendo una reincorporación temprana.

En este sentido, la AIReF también llama a una mejora del sistema sanitario para abordar esta situación. Sobre todo porque, entre las causas que disparan el gasto público en bajas por incapacidad temporal, están los problemas de listas de espera del sistema sanitario y la saturación de la Atención Primaria.

