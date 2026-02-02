Los expertos de Yolanda Díaz exigen que al menos el 2% de las acciones de las empresas estén en manos de sus trabajadores

La propuesta incluye la creación de un índice de desarrollo democrático corporativo y mecanismos para que los trabajadores participen en el control de la inteligencia artificial.

Se recomienda que los trabajadores ocupen la mitad de los puestos en los consejos de administración de grandes empresas y un tercio en las más pequeñas.

Para empresas con más de 1.000 empleados, los expertos sugieren que más del 10% de las acciones sean propiedad o estén gestionadas por los trabajadores.

La comisión de expertos de Yolanda Díaz propone que al menos el 2% de las acciones de empresas con entre 25 y 1.000 empleados estén en manos de los trabajadores.

A principios de 2025, Yolanda Díaz encargó a una comisión internacional de expertos que diseñara una estrategia para sentar unas bases normativas que permitieran democratizar las empresas. Un trabajo que ya está terminado y que se ha presentado este lunes.

En un documento de casi 500 páginas, la comisión expone varias fórmulas para elevar la participación de los trabajadores en las empresas. Entre ellas que la legislación obligue a que más del 2% de las acciones de las empresas con entre 25 y 1.000 empleados esté en manos de los trabajadores.

En el caso de las empresas con plantillas de más de 1.000 personas, más del 10% de las acciones deben ser propiedad o estar gestionadas por los trabajadores.

Por otro lado, la comisión propone forzar la presencia de los trabajadores en los consejos de administración. Concretamente, la mitad de los puestos en estos órganos deberían ser para empleados en las empresas de más de 1.000 personas. En las de menos de 1.000, al menos un tercio.

Además, la comisión propone crear un índice de desarrollo democrático corporativo que mida el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas. Servirá para dar diferentes tipos de incentivos y "alentar el acceso a la propiedad".

También se proponen mecanismos de control de la inteligencia artificial en los que participan los trabajadores.

Así lo ha indicado Isabelle Ferreras, presidenta de la comisión, durante la presentación del Estudio. "El informe incluye una propuesta de ley muy dinámica" para adoptar las medidas que contiene.

Dar acceso a los trabajadores a la propiedad de las empresas "no es un ideal ni un lujo, es un mandato constitucional que se ha transformado en una necesidad económica y sistémica", ha añadido.

"España tiene una responsabilidad histórica: culminar su transición democrática extendiéndola al interior de la empresa", precisa Ferreras.

"En un horizonte de 10 años, la economía social podría progresar en el cumplimiento de las promesas constitucionales volviéndose más fuerte y resiliente", ha indicado.

"España está a la cola de democracia en empresas", ha denunciado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

"18 estados tienen diferentes fórmulas. Pero en España seguimos anclados en un modelo en el que la democracia empresarial es débil, está fragmentada o es meramente formal", ha añadido.

"Hay ejemplos de formas de democracia en empresas y no se ha roto nada", ha comentado la ministra, en alusión a las cooperativas y la economía social en España. "Que no es marginal en nuestro país".

"Democratizar la empresa no es un freno a la competitividad, es todo lo contrario. Es una palanca de modernización y de azuzar la productividad. Quien de verdad conoce las cosas, participa en la toma de decisiones", ha argumentado.

Díaz ha confirmado que, en breve, se va a abrir una mesa de Diálogo Social para negociar la futura ley para democratizar las empresas con sindicatos y patronales.