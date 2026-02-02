Economía se resiste al plan de Díaz para que la subida del SMI no se pueda absorber con complementos salariales

La subida del SMI será retroactiva desde el 1 de enero y supondrá un sobrecoste administrativo de 2,9 millones de euros para las empresas, según la patronal Asempleo.

La CEOE advierte que llevará a los tribunales la supresión de la absorción del SMI si se tramita por real decreto y no por vía legislativa.

El Ministerio de Trabajo planea impedir que las empresas absorban la subida del SMI mediante complementos salariales, pero Economía muestra reservas por el impacto en pymes.

El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá en 2026 a 1.221 euros mensuales, un 3,1% más, tras el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

Finalmente, el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá este 2026 hasta los 1.221 euros mensuales, un 3,1% más. Un aumento que el Ministerio de Trabajo ha pactado sólo con los sindicatos, dado que la CEOE ha rechazado el incremento y las contraprestaciones fiscales que le ofrecía el Gobierno por participar en un acuerdo.

En este contexto, el departamento de Yolanda Díaz va a mantener su ofensiva contra las empresas. Al menos en el ámbito del SMI. Trabajo ha confirmado su plan para aprobar, mediante un real decreto, que las empresas no puedan absorber las subidas de los sueldos más bajos mediante complementos o suplementos salariales. Pero el ala socialista del Gobierno se resiste a que se aplique esta medida.

Concretamente, el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo ha manifestado sus reservas a que se aplique esta medida. Así lo ha podido saber este periódico. Por un lado, su equipo recela del impacto que puede tener la medida en empresas de pequeño tamaño.

Por el otro, consideran que el real decreto se queda corto para mover una medida de estas características. Opinan que es necesaria una iniciativa legislativa para poder hacer un cambio de estas características.

La CEOE comparte esta visión. De hecho, como ya contó este periódico, la patronal ya avisa de que llevará la supresión de la absorción de la subida del SMI mediante complementos salariales a los tribunales si se tramita como un reglamento y no como un cambio legislativo.

Sin embargo, a día de hoy, el Ministerio de Trabajo no contempla esta vía. Los apoyos con los que cuenta el Gobierno en el Congreso son escasos y para que las normas salgan adelante el respaldo o la abstención de Junts es determinante.

Pero, como ya se contrastó con el caso de la reducción de la jornada laboral, la patronal, concretamente la catalana Foment, tiene una gran influencia en los de Carles Puigdemont.

Por tanto, pasar por el Congreso complicaría, y mucho, la tramitación de la norma. En cualquier caso, todavía está por saber qué dirá el Consejo de Estado al respecto.

En cualquier caso, la supresión de los complementos de absorción irá en un vehículo normativo independiente a la propia subida del SMI.

Se espera que el aumento de los sueldos más bajos se apruebe en un consejo de ministros de mediados de febrero.

Tras la subida, el SMI se pondrá en los 1.221 euros mensuales, 37 euros más que en 2025. Seguirá sin estar sometido a IRPF, puesto que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a aplicar la correspondiente deducción. Según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la pérdida para las arcas públicas estará en los 200 millones de euros.

Sobrecoste

La subida salarial se aplicará de manera retroactiva hasta el 1 de enero. Una fórmula que no saldrá gratis a las empresas, según la patronal del trabajo temporal Asempleo

Las estimaciones de la patronal apuntan a que tener que corregir las nóminas hasta principios de año podría tener un sobrecoste administrativo de 2,9 millones de euros para las empresas españolas.