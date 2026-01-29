Díaz pacta con los sindicatos subir el SMI un 3,1% en 2026 tras el portazo de la CEOE a las deducciones de Montero

El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la reforma del decreto del SMI para evitar que las empresas compensen la subida con complementos salariales.

La subida del SMI será retroactiva desde el 1 de enero y quienes lo cobren estarán exentos de IRPF.

El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT pactan subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales.

Finalmente, la CEOE no acepta la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pese a las deducciones que le ofrecía a cambio el Gobierno. Los sueldos más bajos aumentarán este 2026 un 3,1% y se pondrá en los 1.221 euros mensuales, 37 euros más que en 2025. Pero el Ministerio de Trabajo sólo ha logrado un "preacuerdo" con los sindicatos CCOO y UGT.

La subida se aplicará de manera retroactiva hasta el 1 de enero de este año y a las personas que cobren el SMI no se les aplicará el IRPF.

Así lo ha indicado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, al comparecer tras las reunión celebrada este jueves con los citados sindicatos y las patronales CEOE y Cepyme. Además, ha explicado que el nuevo incremento, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, supondrá haber subido un 66% el SMI desde 2018.

Además, Pérez Rey ha confirmado que Trabajo mantendrá su hoja de ruta para reformar el decreto del SMI tras la negativa de la CEOE. Una hoja de ruta con la que el departamento que dirige Yolanda Díaz persigue que las empresas no puedan compensar ni absorber la subida de los sueldos más bajos con complementos salariales.

Dicha reforma se hará mediante un cambio reglamentario. Es decir, que no se abordará con una reforma legislativa que tendría que ser validada por el Congreso. Algo que la patronal ya ha anunciado que llevará a los tribunales.

"Me apena que la CEOE se haya quedado fuera de este acuerdo. El país que más empleo genera de Europa tiene derecho a que sus trabajadore cobren igual que sus colegas europeos", ha argumentado el secretario de Estado.

Noticia en actualización

