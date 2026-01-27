Los sindicatos reclaman subidas salariales anuales del 4% de 2026 a 2028 con alzas adicionales para sueldos bajos

Las alzas adicionales serán de un 1%, 2% o 3% según el salario esté un 10%, 20% o 30% por debajo de la media nacional.

Reclaman incrementos salariales adicionales para quienes cobran por debajo de la media nacional.

Los sindicatos CCOO y UGT exigen subidas salariales del 4% anual para 2026, 2027 y 2028 en la negociación del nuevo AENC.

Los sindicatos ya han planteado sus exigencias más básicas para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este convenio, que marca las condiciones mínimas para la negociación colectiva en toda España, a día de hoy ha caducado y requiere una urgente renovación.

Dentro de las reclamaciones de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT destacan las demandas salariales. Exigen una subida del 4% anual en 2026, 2027 y 2028.

Además, reclaman subidas adicionales si los sueldos afectados están por debajo de la media nacional.

Así, el aumento tendrá que sumar un 1% adicional si el salario está un 10% por debajo de la media, un 2% adicional si está un 20% por debajo de la media y un 3% si está un 30% por debajo de la media.

