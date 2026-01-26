El Gobierno ofrece deducciones en el Impuesto de Sociedades para empresas expuestas al SMI con el fin de acercarse a la CEOE

El SMI continuará exento de tributación tras la subida, y la CEOE y los sindicatos analizan los detalles y condiciones de la propuesta.

La medida busca incentivar que las empresas superen el salario mínimo y requiere acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para la subida del SMI.

Las empresas que accedan a las deducciones deberán seguir subiendo salarios y mantener sus plantillas en el futuro.

El Gobierno propone deducciones en el Impuesto de Sociedades para empresas muy expuestas al SMI, como las del sector de cuidados y dependencia.

El Gobierno ofrece nuevas deducciones fiscales a la CEOE para convencer a la patronal de que pacte la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026.

Concretamente, el Ministerio de Trabajo, tras negociarlo con Hacienda, ha propuesto a los agentes sociales deducciones en el Impuesto de Sociedades para compensar a las empresas que estén muy expuestas a las subidas de los salarios más bajos. Algo que ocurre, especialmente, en sectores específicos como el de los cuidados y la dependencia.

Eso sí, las empresas que disfruten de estas deducciones tendrán que, después, seguir subiendo salarios y mantener sus plantillas. Con todo, el departamento de Yolanda Díaz no ha concretado aún la fórmula que se aplicará y qué empresas, en particular, se beneficiarán.

De hecho, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha admitido que "todavía tenemos que aterrizar la medida. Pero, obviamente, lo que sí haremos es que la compensación del SMI quede de alguna manera supeditada a que en ejercicios posteriores las empresas beneficiarias reduzcan sus exposición al SMI. Hay muchas maneras para hacerlo".

El cómo depende del Ministerio de Hacienda y sus técnicos, ha añadido Pérez Rey, en comparecencia tras la reunión del Diálogo Social de este lunes. De hecho, ha indicado que puede que se utilicen otros vehículos fiscales para mover la deducción.

"Estamos dispuestos a compensar la subida del SMI en algunos sectores productivos. Pero no para que estas empresas sigan viviendo en el SMI. Sino para que tengan estímulos para rebasarlo", ha añadido Pérez Rey.

De esta manera, Trabajo abandona su aspiración a que las subidas del SMI se indexaran en los contratos públicos, algo a lo que se había negado el Ministerio de Hacienda, como había contado este periódico. En cualquier caso, Pérez Rey indica que la propuesta de deducción es "aún más ambiciosa".

Eso sí: según ha indicado el secretario de Estado de Trabajo para ello tendrá que haber acuerdo tripartiro (es decir, entre Gobierno, patronal y sindicatos) para subir el salario mínimo. La cifra que ha puesto el Gobierno sobre la mesa del 3,1% para este 2026.

Lo que sí está amarrado según Pérez Rey es que, tras la subida, el SMI siga sin estar sometido a tributación, como ya se esperaba.

¿Cómo suena la música en la CEOE? Oficialmente, indican que la nueva propuesta tiene "ser analizada internamente para poder valorar su alcance". SIn embargo, ya hay voces que lamentan las obligaciones que hay que asumir para disfrutar la deducción.

Desde los sindicatos, tienen dudas dadas las "lagunas" que tiene la oferta de Trabajo. Considera que hay conocer más detalles al respecto.