López garantiza que las 35 horas se implantarán en la AGE "tan pronto como sea posible"

Las claves nuevo Generado con IA El ministro Óscar López asegura que la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado se implantará tan pronto como sea posible, cumpliendo el acuerdo con los sindicatos. López destaca que la subida salarial del 4% para más de 3 millones de empleados públicos ya se ha aplicado, como parte del acuerdo con UGT, CCOO y CSIF. CCOO y UGT exigen garantías para que la jornada de 35 horas se implante en febrero o marzo y rechazan que se retrase hasta los presupuestos de 2026. Los sindicatos advierten que podrían tomar medidas si el Gobierno no ofrece certezas y avances en la próxima reunión sobre la reducción de jornada.

El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) se implantará "tan pronto como sea posible", cumpliendo así lo acordado con los sindicatos.

López, en declaraciones a Telecinco, respondía así al ser preguntado por el malestar de CCOO y UGT después de que Función Pública les trasladara en una reunión que lo "idóneo" para la aplicación de esta medida era esperar a los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas en la AGE con rango de ley.

"Nosotros estamos hablando con los sindicatos. Este es un acuerdo que vamos a cumplir. Las 35 horas es uno de los puntos que está pactado con ellos, y como digo, tan pronto como sea posible la pondremos en marcha como el resto de puntos del acuerdo", ha afirmado el ministro.

Subida salarial

López ha subrayado que lo primero y más importante era "dignificar" el salario de los empleados públicos. "Y lo hemos cumplido de forma inmediata", ha añadido.

"En el mes de diciembre vieron cómo se hacía una actualización y este mes de enero, cuando llegue la nómina, más de 3 millones de servidores públicos en nuestro país van a ver un incremento del 4%. Y eso ha sido un acuerdo que alcanzamos con todos los sindicatos, UGT, CCOO y CSIF. Y dentro de ese acuerdo, además de esa subida salarial, hay otros aspectos, como las 35 horas, que se aplicarán tan pronto como sea posible", ha insistido.

El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos exigieron ayer al Ministerio de la Función Pública "garantías" para la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado AGE el próximo mes de febrero o principios de marzo.

Los sindicatos rechazaron que esta medida se pueda ver retrasada por la intención del Gobierno de esperar a los PGE de 2026 para empezar a aplicarla y hacerlo con una norma de rango de ley, pues eso demoraría su puesta en marcha.

Ambos sindicatos advirtieron de que si en la próxima reunión, prevista para el miércoles 28 de enero, el Gobierno no proporciona "certezas y avances", no descartan emprender las acciones que consideran "oportunas".