El absentismo sube y marca máximos en un tercer trimestre: hay 1,5 millones de trabajadores ausentes a diario

Los sectores con mayor absentismo son la industria, servicios y construcción, siendo Murcia y Canarias las comunidades más afectadas.

El coste anual del absentismo podría superar los 32.000 millones de euros, afectando por igual a empresas y Seguridad Social.

Cada día, cerca de 1,5 millones de trabajadores estuvieron ausentes de su puesto, un 21,2% de ellos sin baja médica.

El absentismo laboral en España alcanzó un máximo histórico en el tercer trimestre de 2025, afectando al 6,6% de las horas pactadas.

El absentismo laboral, una de las principales preocupaciones de las empresas españolas en el último año, volvió a crecer en el tercer trimestre de 2025.

En términos interanuales, aumentó tres décimas respecto al mismo periodo de 2024: afectó al 6,6% de las horas pactadas, nuevo máximo histórico en absentismo durante un tercer trimestre en España.

Esto supone, según las estimaciones de Randstad Research, que unos 1,477 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario. La cifra está por encima de los 1,381 millones del tercer trimestre del año pasado.

De los trabajadores ausentes a diario este 2025 (siempre en el tercer trimestre), unos 1,164 millones se encontraban de baja médica o incapacidad temporal (IT). El resto, unas 313.420 personas, se ausentó cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica.

Es decir, que un 21,2% del total de personas que no fueron a trabajar a diario no estaba en baja médica.

"El absentismo laboral sigue estancado en niveles altos, lo que lo convierte en un problema serio para las empresas españolas, afectando directamente a su productividad y costes, y perjudicando también su competitividad", avisa en el informe el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Precisamente, hace sólo un par de semanas, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, alertó de que la patronal calcula que este año los costes por el absentismo superarán los 32.000 millones de euros.

El impacto económico se reparte en partes iguales, según la CEOE: 16.000 millones para las empresas y 16.000 millones para la Seguridad Social.

Es en este contexto en el que el Gobierno está promoviendo un aumento de los días de permiso por muerte de un familiar y crear dos nuevos: uno para cuidar a un familiar en cuidados paliativos y otro para acompañar a un familiar durante un proceso de eutanasia. Unos incrementos a los que se opone la patronal.

Sectores

Según Randstad, la industria es el sector que concentra un mayor absentismo, con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del de los servicios, con el 6,6%. Y en tercer lugar queda la construcción, con un 5,7%.

Las actividades que presentan un mayor absentismo son actividades postales y de correos (11%), servicios a edificios y jardinería (11%), juegos de azar y apuestas (10,6%) y servicios sociales sin alojamiento (10,5%).

Por comunidades autónomas, Murcia y Canarias son las que registran un mayor absentismo entre julio y septiembre, con un 9,2% y 8,5%, respectivamente.