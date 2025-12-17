Trabajo presentará en enero una acción penal contra Uber Eats por usar falsos autónomos

Glovo dejó de trabajar con repartidores autónomos en 2025 y ahora tiene unos 14.000 trabajadores contratados directamente.

Las demandas relacionadas con el incumplimiento de la Ley Rider continúan. En este caso, contra la única gran plataforma digital de delivery que sigue usando autónomos: Uber Eats. Y de manera fraudulenta, según el equipo de Yolanda Díaz.

Según ha podido saber este periódico, el Ministerio de Trabajo ultima una acción penal contra Uber Eats por usar falsos autónomos, contraviniendo la Ley Rider. Dicha iniciativa se presentará en enero.

A día de hoy, según las fuentes consultadas y cercanas a estos trabajos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está terminando de recabar datos en la investigación que tienen en marcha sobre Uber Eats.

Para ello se está recopilando la información obtenida a través de todos los trabajadores de la compañía, tanto nacionales como extranjeros. La vía penal en enero se da por hecha.

La posición de Uber Eats ha provocado una importante protesta por parte de sus competidores. Durante su intervención en el foro Wake Up, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Íñigo Barea, director general de Just Eat, demandaba “que las instituciones deben asegurar que las leyes se cumplen”, refiriéndose a la Ley Rider.

Destacaba que “el sistema judicial español es lento” y que Just Eat, que sí que cumple con la normativa, no puede “estar esperando y mientras tanto competir en condiciones de competencia desleal”.

Antes de la Ley Rider, “tenemos un documento que es el Estatuto de los trabajadores. Ahí se dice qué es un empleado por cuenta ajena y qué no lo es”. Pese a las diferentes modificaciones que en los últimos años ha sufrido dicho texto, “ha habido un consenso explícito de los distintos gobiernos sobre qué es un trabajador”.

Just Eat ya había optado por un modelo de empleados propios antes de que entrara en vigor la legislación. Por su parte, Glovo dejó de trabajar con riders autónomos a mediados de 2025, algo para lo que ha contratado a unos 14.000 trabajadores.