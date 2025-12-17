El Gobierno iniciará la implantación de la jornada de 35 horas para los funcionarios entre febrero y marzo

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno iniciará la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado entre febrero y marzo. Se abordará también la regulación del teletrabajo, buscando un marco normativo sólido que garantice un desarrollo homogéneo en toda la AGE. El acuerdo entre Gobierno y sindicatos incluye una subida salarial del 2,5% retroactiva para 2025, que se abonará en diciembre o enero según la comunidad autónoma. Las corporaciones locales y algunas comunidades abonarán los atrasos salariales en enero por motivos técnicos y administrativos.

El Gobierno empezará en enero la negociación sobre la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según han indicado fuentes del Ministerio de Función Pública. Y, según los sindicatos de funcionarios, se comenzará a instaurar entre febrero y marzo.

El departamento ha trasladado esta idea a las organizaciones sindicales este miércoles. Aunque la Administración no ha facilitado una fecha exacta para la entrada en vigor de la jornada de 35 horas en la AGE, se ha comprometido a que sea entre los meses de febrero y marzo, según UGT.

Además, también se han abordado otras cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Entre ellas, la regulación del teletrabajo.

En este sentido, UGT Servicios Públicos ha subrayado la necesidad de contar con un soporte normativo "sólido" que garantice el desarrollo homogéneo de esta modalidad de prestación de servicios en toda la AGE.

Avanzar en estas medidas forma parte del acuerdo que Administraciones y sindicatos alcanzaron hace unas semanas, que incluía una subida salarial del 2,5% para este 2025, que se aplicará de manera retroactiva.

Función Pública ha informado que los trabajadores dependientes de la AGE cobrarán en diciembre el 2,5% correspondiente a la subida de 2025 y los atrasos desde enero. El cobro de estas cantidades será a través de la nómina de diciembre o mediante el abono de una paga extra, según CSIF.

El Ministerio espera que la mayoría de las comunidades autónomas también entreguen este mismo mes los atrasos, aunque algunas regiones (como Madrid, Cantabria o Galicia) ya han anunciado que lo harán en la nómina de enero.

Los empleados de las corporaciones locales pasan por la misma situación, ya que muchas ya tenían la nómina de diciembre cerrada y no tienen medios tecnológicos para abonar este mes otra nómina extraordinaria, por lo que la recibirán el próximo mes de enero.

En este sentido, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias para agilizar el abono de estos retrasos.