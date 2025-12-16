Los costes laborales y los salarios suben en el tercer trimestre hasta cifras récord en 25 años

Los salarios aumentan en todas las comunidades autónomas, menos en Murcia, y se registran más de 152.000 vacantes en los meses de verano.

Las claves nuevo Generado con IA El coste laboral medio por trabajador alcanzó los 3.111,76 euros al mes en el tercer trimestre, la cifra más alta desde el año 2000. Los salarios brutos subieron un 2,8% interanual hasta una media de 2.268 euros al mes, y los costes no salariales crecieron un 3,5%. Las actividades administrativas y las profesionales, científicas y técnicas registraron los mayores aumentos del coste laboral, mientras que las artísticas y sanitarias, junto a la Administración Pública, sufrieron descensos. Madrid, País Vasco y Navarra tuvieron los salarios más altos, mientras que Baleares y Extremadura lideraron los incrementos salariales, aunque con los sueldos más bajos.

El coste laboral medio por trabajador y mes subió un 3% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.111,76 euros, primera vez que supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento interanual del coste laboral, que iguala el experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios subieron un 2,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el tercer trimestre del año 843,76 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,6% interanual en el tercer trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 2,6% en tasa interanual en el tercer cuarto del año, hasta los 25,72 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3% interanual, hasta los 20,25 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el tercer trimestre de 2025 un 3% en tasa interanual, dos décimas menos que en el trimestre anterior. Con este incremento, se acumulan 20 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 0,8% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, una décima más que en el trimestre previo. Con esta subida trimestral, ya son 21 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

Por actividades

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en actividades administrativas (+6,7%, hasta los 2.281,5 euros por trabajador y mes) y en actividades profesionales, científicas y técnicas (+5,9%, hasta los 4.009,4 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, los únicos descensos interanuales del coste laboral los experimentaron las actividades artísticas (-2,4%, hasta los 2.208,6 euros por trabajador y mes); las actividades sanitarias (-0,4%, hasta los 3.084,9 euros por trabajador y mes), y la Administración Pública, con un retroceso del 0,2%, hasta los 3.577 euros por trabajador y mes.

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en actividades financieras (+1,1%), comercio (+1,7%) y educación e industrias extractivas, ambas con un repunte del 2%. En el caso de la hostelería, el coste laboral subió un 2,8% interanual en el tercer trimestre, hasta los 2.037,5 euros por trabajador y mes, siendo el coste laboral más bajo de todas las secciones de actividad.

Lideran Baleares y Extremadura

Por comunidades autónomas, los costes salariales más altos los registraron Madrid (+3%, hasta los 2.712,7 euros mensuales), País Vasco (+4,1%, hasta los 2.682,4 euros) y Navarra (+1,4%, hasta los 2.404,7 euros). Por contra, Canarias (+2,5%, hasta los 1.891,3 euros) y Extremadura (+5,1%, hasta los 1.908,1 euros) registraron los salarios más bajos.

Y ello a pesar de que Extremadura fue, junto con Baleares, la región que más incrementó los salarios en el tercer trimestre. En concreto, Baleares los subió un 5,8%, hasta los 2.283,3 euros por trabajador y mes, en tanto que Extremadura los elevó un 5,1%, hasta los 1.908,1 euros mensuales.

El único descenso autonómico de los salarios se lo anotó Murcia, con un retroceso interanual del 1,3%, hasta los 1.948,5 euros por trabajador y mes.

El salario por hora subió en todas las regiones en el tercer trimestre, especialmente en Extremadura (+7,1%) y Baleares (+6%).